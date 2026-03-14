Рейтинг@Mail.ru
Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:09 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/nepryaeva-2080667960.html
Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира
Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира
Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км на предпоследнем, 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Хольменколлене. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T15:09:00+03:00
2026-03-14T15:09:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
фрида карлссон
линн сван
спортивный арбитражный суд (cas)
йонна сундлинг
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072926817_0:47:3261:1881_1920x0_80_0_0_72a4c58299337b299f8112b61fa67095.jpg
https://ria.ru/20260314/golubkov-2080657403.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072926817_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_652debfc8e8d8011f375817853d799c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, фрида карлссон, линн сван, спортивный арбитражный суд (cas), йонна сундлинг, кубок мира по биатлону
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Фрида Карлссон, Линн Сван, Спортивный арбитражный суд (CAS), Йонна Сундлинг, Кубок мира по биатлону
Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира

Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км на 11-м этапе Кубка мира

© РИА Новости / Санто СтефаноДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км на предпоследнем, 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Хольменколлене.
Она преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 24,9 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон (2:07.48,2) на 3 минуты 36,7 секунды. Второе и третье места заняли шведки Линн Сван (+1.48,0) и Йонна Сундлинг (+1.48,4) соответственно.
Последний этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Непряева не выступят в США из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Нам нечего стесняться": лыжник Голубков рассказал о гонке с украинцами
Вчера, 13:32
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваФрида КарлссонЛинн СванСпортивный арбитражный суд (CAS)Йонна СундлингКубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала