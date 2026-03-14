Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км на предпоследнем, 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Хольменколлене.
Она преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 24,9 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон (2:07.48,2) на 3 минуты 36,7 секунды. Второе и третье места заняли шведки Линн Сван (+1.48,0) и Йонна Сундлинг (+1.48,4) соответственно.
Последний этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Непряева не выступят в США из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.