Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды

Шестая Московская неделя моды открылась 14 марта в Центральном выставочном зале "Манеж".
Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве".
В течение шести дней состоится более 80 модных показов.
Совместно с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени Косыгина, школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.
Модель во время показа одежды проекта Madame & Mister Sibarita на VI Московской неделе моды.
В рамках Московской недели моды также пройдут лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии.
Также в программу войдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.
До 19 марта в "Манеже" будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем.
Крупные российские компании, такие как ретейлер X5, "Вкусно — и точка", "Северсталь", СИБУР и пивоваренная компания "Балтика", в рамках Московской недели моды представили одежду, вдохновленную рабочей униформой их сотрудников.
Цель индустриального показа — повысить престиж рабочих профессий и показать, как могут выглядеть современные сотрудники промышленных предприятий, курьеры, продавцы и работники метрополитена, когда униформа сочетает функциональность, комфорт и актуальную эстетику.
Мероприятие объединило крупнейшие российские компании из разных отраслей. В показе в качестве моделей участвовали реальные работники компаний: от бригадира до кассира.
