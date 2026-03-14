Рейтинг@Mail.ru
Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 14.03.2026 (обновлено: 20:11 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/moda-2080706256.html
Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды
Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды - РИА Новости, 14.03.2026
Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды
РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T19:57:00+03:00
2026-03-14T20:11:00+03:00
фото
россия
китай
турция
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080701939_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_e057939604cb5e4bec280940513a68c1.jpg
россия
китай
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080701939_487:663:2333:2047_1920x0_80_0_0_e526d3f46888dcedd77ca3962dc6e8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, китай, турция, москва, общество
Фото, Россия, Китай, Турция, Москва, Общество

Униформа на подиуме: VI Московская неделя моды

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Шестая Московская неделя моды открылась 14 марта в Центральном выставочном зале "Манеж".

Московская неделя моды

Шестая Московская неделя моды открылась 14 марта в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве".

Московская неделя моды

Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В течение шести дней состоится более 80 модных показов.

Московская неделя моды

В течение шести дней состоится более 80 модных показов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Совместно с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени Косыгина, школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.

Московская неделя моды

Совместно с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени Косыгина, школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Модель во время показа одежды проекта Madame & Mister Sibarita на VI Московской неделе моды.

Московская неделя моды

Модель во время показа одежды проекта Madame & Mister Sibarita на VI Московской неделе моды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В рамках Московской недели моды также пройдут лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии.

Московская неделя моды

В рамках Московской недели моды также пройдут лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также в программу войдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.

Московская неделя моды

Также в программу войдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

До 19 марта в "Манеже" будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем.

Московская неделя моды

До 19 марта в "Манеже" будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМодели готовятся к показу одежды на VI Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" в Москве.
Московская неделя моды
Модели готовятся к показу одежды на VI Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Крупные российские компании, такие как ретейлер X5, "Вкусно — и точка", "Северсталь", СИБУР и пивоваренная компания "Балтика", в рамках Московской недели моды представили одежду, вдохновленную рабочей униформой их сотрудников.

Московская неделя моды

Крупные российские компании, такие как ретейлер X5, "Вкусно — и точка", "Северсталь", СИБУР и пивоваренная компания "Балтика", в рамках Московской недели моды представили одежду, вдохновленную рабочей униформой их сотрудников.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Цель индустриального показа — повысить престиж рабочих профессий и показать, как могут выглядеть современные сотрудники промышленных предприятий, курьеры, продавцы и работники метрополитена, когда униформа сочетает функциональность, комфорт и актуальную эстетику.

Московская неделя моды

Цель индустриального показа — повысить престиж рабочих профессий и показать, как могут выглядеть современные сотрудники промышленных предприятий, курьеры, продавцы и работники метрополитена, когда униформа сочетает функциональность, комфорт и актуальную эстетику.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Мероприятие объединило крупнейшие российские компании из разных отраслей. В показе в качестве моделей участвовали реальные работники компаний: от бригадира до кассира.

Московская неделя моды

Мероприятие объединило крупнейшие российские компании из разных отраслей. В показе в качестве моделей участвовали реальные работники компаний: от бригадира до кассира.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоРоссияКитайТурцияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала