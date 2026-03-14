В "Манеже" откроется Московская неделя моды

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 14 по 19 марта в историческом пространстве Центрального выставочного зала "Манеж" пройдет Московская неделя моды.

По словам организаторов, в этом году было получено рекордное количество заявок — свыше тысячи предложений от дизайнеров из почти 100 городов России, представляющих 67 регионов страны. Впервые к модному форуму присоединились участники из Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска. Столичные мастера составили треть от общего числа претендентов.

Из этого этого количества предложений эксперты выбрали около 200 брендов одежды, обуви и аксессуаров, успешно прошедших оценку.

В насыщенной программе Недели показы новых коллекций от российских и зарубежных дизайнеров, лекции от ведущих экспертов индустрии, маркет локальных брендов, шоурум для профессионалов отрасли. Специальным событием станет фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts.