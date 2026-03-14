Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборах в СБР
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:48 14.03.2026 (обновлено: 12:35 14.03.2026)
Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборах в СБР
Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборах в СБР - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборах в СБР
Министерство спорт РФ поддерживает кандидатуру действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова перед отчетно-выборной конференцией... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
биатлон
спорт
россия
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
спорт, россия, виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Россия, Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР)
Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборах в СБР

Дегтярев: Минспорт поддержит кандидатуру Майгурова на выборной конференции СБР

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство спорт РФ поддерживает кандидатуру действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова перед отчетно-выборной конференцией организации.
"Виктор Майгуров доложил об основных итогах деятельности СБР за четыре года - от развития массового, любительского и детско‑юношеского спорта до подготовки спортивного резерва и выступлений атлетов высшего звена. Соревнования с участием спортсменов элитного уровня сборных России и Республики Беларусь, которые проводит СБР, пользуются высоким зрительским интересом и занимают лидирующие позиции в телевизионных эфирах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"На июнь запланирована отчетно‑выборная конференция СБР. Поддерживаем Виктора Майгурова. Виктор Викторович - авторитетный человек в мировом биатлоне, также он имеет опыт работы в международной федерации", - добавил он.
Майгурову 57 лет, он возглавляет СБР с июля 2020 года. Майгуров является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира.
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций
19 декабря 2025, 11:37
 
БиатлонСпортРоссияВиктор МайгуровСоюз биатлонистов России (СБР)
 
