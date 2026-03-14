Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В ночь на 13 марта американец получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата против "Анахайм Дакс" в результате столкновения с чешским защитником Радко Гудасом.
По итогам медицинского обследования у капитана "Торонто" выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра.
Гудас по итогам инцидента получил пятиматчевую дисквалификацию.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 53 очка (27 голов + 26 передач) в 60 матчах. Он идет первым в списке снайперов команды и четвертым в списке бомбардиров. Американец был выбран "Торонто" под первым номером на драфте 2016 года. Он трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В феврале Мэттьюс стал олимпийским чемпионом в качестве капитана сборной США.
