Рейтинг@Mail.ru
Guardian: Британии пришлось почти силой отзывать посла Мандельсона - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 14.03.2026 (обновлено: 13:13 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/mandelson-2080654927.html
Guardian: Британии пришлось почти силой отзывать посла Мандельсона
МИД Великобритании пришлось почти что силой отзывать с должности посла в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным американским финансистом... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T13:09:00+03:00
2026-03-14T13:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071944625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33b355ee279e46bf1d88a36576486045.jpg
https://ria.ru/20260312/epshtejn-2080109029.html
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080056348.html
https://ria.ru/20260205/starmer-2072546863.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071944625_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a98d9aab3231f2c66d8dbab727b8dec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Питер Мандельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. МИД Великобритании пришлось почти что силой отзывать с должности посла в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет в субботу газета Guardian.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из документов следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
В файлах Эпштейна найдены "подозрительные" комментарии к украинкам
12 марта, 04:57
"Мандельсона пришлось практически силой отзывать (из США – ред.),.. первому чиновнику, сообщившему ему об увольнении с поста посла, тот посоветовал "отвалить". По словам источников, Мандельсона (в дальнейшем – ред.) разбудили в 5 утра и отвели в охраняемую комнату в резиденции, чтобы он принял звонок от премьер-министра. Даже после этого прошло несколько дней, прежде чем он собрал вещи и уехал", - говорится в публикации.
Глава МИД Великобритании Иветт Купер в своем интервью изданию заявила, что не хочет обсуждать подробности своего разговора с Мандельсоном, который был для нее одним из первых важных действий на посту главы внешнеполитического ведомства. По ее словам, с его отзывом был связан целый ряд вопросов, однако она "приняла решение об отзыве". По информации газеты, МИД также пришлось выплатить Мандельсону гораздо большее выходное пособие, чем сообщалось изначально – до 75 тысяч фунтов стерлингов.
"Всю информацию по этому вопросу мы опубликуем, но мы должны сделать это в рамках официальной процедуры", - заявила Купер в интервью Guardian в ответ на вопрос, является ли правдой сообщение о большем выходном пособии для Мандельсона.
Заключенный Джеффри Эпштейн
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
11 марта, 20:03
В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. В обнародованных документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Кир Стармер
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США
5 февраля, 18:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала