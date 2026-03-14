Guardian: Британии пришлось почти силой отзывать посла Мандельсона

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. МИД Великобритании пришлось почти что силой отзывать с должности посла в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет в субботу газета Guardian

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из документов следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.

"Мандельсона пришлось практически силой отзывать (из США – ред.),.. первому чиновнику, сообщившему ему об увольнении с поста посла, тот посоветовал "отвалить". По словам источников, Мандельсона (в дальнейшем – ред.) разбудили в 5 утра и отвели в охраняемую комнату в резиденции, чтобы он принял звонок от премьер-министра. Даже после этого прошло несколько дней, прежде чем он собрал вещи и уехал", - говорится в публикации.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер в своем интервью изданию заявила, что не хочет обсуждать подробности своего разговора с Мандельсоном, который был для нее одним из первых важных действий на посту главы внешнеполитического ведомства. По ее словам, с его отзывом был связан целый ряд вопросов, однако она "приняла решение об отзыве". По информации газеты, МИД также пришлось выплатить Мандельсону гораздо большее выходное пособие, чем сообщалось изначально – до 75 тысяч фунтов стерлингов.

"Всю информацию по этому вопросу мы опубликуем, но мы должны сделать это в рамках официальной процедуры", - заявила Купер в интервью Guardian в ответ на вопрос, является ли правдой сообщение о большем выходном пособии для Мандельсона.

В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. В обнародованных документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.