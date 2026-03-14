Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал в Белоруссию
19:38 14.03.2026 (обновлено: 20:06 14.03.2026)
Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал в Белоруссию
Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал в Белоруссию

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно переехал работать в Белоруссию, сообщила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.
«
"Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин уехал в Беларусь и начал работать в стране… Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно. Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси", - сообщила Захарова украинскому изданию "Чемпион".
Сообщается, что тренеру сборной 62 года, по украинским законам он уже имел право законно пересечь границу, так как ему исполнилось 60 лет.
Захарова раскритиковала зарплатную политику министерства молодежи и спорта, из-за которой Украина теряет тренеров. По ее словам, украинские тренеры получают около 450 долларов, из-за чего готовы переехать работать в другие страны.
Вячеслав Лаврухин является заслуженным тренером Украины с 2011 года. Ранее он был тренером украинского гимнаста, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года и многократного призера чемпионатов Европы и мира Игоря Радивилова, чьим именем перед стартом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро был назван новый вид опорного прыжка.
Ранее в 2016 году сообщалось, что технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил пять новых элементов, среди которых прыжок "Радивилов" с базой в 7,0 балла. Ранее подобным видом прыжка был "Роче", использовавшийся гимнастами на протяжении примерно 30 лет.
