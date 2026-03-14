Коростелев стал десятым в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял десятое место в масс-старте на 50 км свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Первые восемь мест заняли норвежские спортсмены. Победителем гонки стал Эйнар Хедегарт, преодолевший дистанцию за 1 час 51 минуту 38,2 секунды, второе место занял Харальд Амундсен (отставание - 0,4 секунды), третьим финишировал Мартин Нюэнгет (+1,1). Коростелев уступил победителю 1 минуту 24,2 секунды.
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пропустил гонку. 12 марта спортсмен упал во время полуфинального забега в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия), ударился головой и был госпитализирован. Позднее у него диагностировали легкое сотрясение мозга.
Последний этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта. Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев и Дарья Непряева не выступят в США из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.