"Нам нечего стесняться": лыжник Голубков рассказал о гонке с украинцами
Российский лыжник Иван Голубков рассказал, что у него не было проблем с соперничеством с украинской командой в смешанной эстафете на Паралимпиаде, так как спорт
2026-03-14T13:32:00+03:00
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков рассказал, что у него не было проблем с соперничеством с украинской командой в смешанной эстафете на Паралимпиаде, так как спорт должен быть аполитичным и объединять страны.
В субботу российские лыжники Голубков (LW11.5 - спортсмены с существенными нарушениями функций ног) и Багиян (NS1 - спортсмены с нарушением зрения) заняли шестое место в смешанной эстафете 4x2,5 км на Паралимпиаде в Италии. Сборная Украины взяла серебро. Российская команда была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры, в то время как в составах остальных команд было по четыре лыжника.
«
"Нам нечего стесняться. Показали себя с гордо поднятой головой. Боролись до последнего. Отставания были небольшие у меня. У Насти все понятно - с ней уже все-таки здоровые мужики бежали. Она молодец, очень горд за нее, что она справилась и все сделала. Считаю, у нас очень даже хорошее место. Что касается борьбы с украинцами, спорт всегда должен быть вне политики, он должен объединять все страны мира. Все молодцы", - сказал Голубков журналистам после финиша.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.