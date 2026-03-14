Рейтинг@Mail.ru
"Исторический момент". Трамп разжег конфликт в Евросоюзе - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.03.2026 (обновлено: 08:02 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/germaniya-2080265486.html
"Исторический момент". Трамп разжег конфликт в Евросоюзе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц близок к тому, чтобы окончательно уничтожить собственную репутацию как внутри страны, так и за ее пределами. Его последняя встреча с... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T08:00:00+03:00
2026-03-14T08:02:00+03:00
в мире
германия
сша
иран
фридрих мерц
дональд трамп
педро санчес
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079741714.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079038936.html
германия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Германия, США, Иран, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Педро Санчес, Politico, ХДС/ХСС, Евросоюз
"Исторический момент". Трамп разжег конфликт в Евросоюзе

Белов: Париж и Мадрид оспорили лидерство Берлина в ЕС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц близок к тому, чтобы окончательно уничтожить собственную репутацию как внутри страны, так и за ее пределами. Его последняя встреча с Дональдом Трампом обернулась международным скандалом. В частности, против Берлина выступили Мадрид и Париж. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.

Туда и обратно

В начале марта Трамп принял Мерца в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер шутил, нахваливал гостя и даже похлопывал его по ноге. В общем, все шло как нельзя лучше, пока президента США не спросили об Испании, осудившей его за нападение на Иран и запретившей использовать свою территорию для войны с Тегераном.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Трамп заявил о разрыве торговли с Мадридом. Мерц, сидевший рядом, сначала отмалчивался, а потом призвал испанские власти увеличить оборонные расходы на три процента ВВП. Позднее в интервью немецким СМИ он говорил, что якобы требовал в Вашингтоне отказаться от давления на Испанию. Вряд ли ему поверили.
Также Мерц попытался дозвониться до премьер-министра Педро Санчеса, однако тот не ответил. При этом министр иностранных дел Хосе Луис Альварес указал, что такие канцлеры Германии, как Ангела Меркель или Олаф Шольц, обязательно бы встали на защиту страны ЕС — в отличие от Мерца.
© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Вице-премьер Йоланда Диас внесла окончательную ясность в ситуацию: "Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу. <…> Нам необходимы стратегическая автономия, собственная промышленность. <...> Надо ослабить технологическую, финансовую и энергетическую зависимость как от Соединенных Штатов, так и от Пекина. Пора обрести собственную душу".
Тем не менее в Берлине упорно отрицают разногласия с Мадридом. Пресс-секретарь канцлера Штефан Корнелиус утверждает, что никакой напряженности нет. По его словам, Мерц оставил голосовое сообщение испанскому премьеру и ждет звонка.
А вот Эммануэль Макрон легко дозвонился до Санчеса. И заверил, что Франция поможет Испании преодолеть все экономические трудности, которые способен создать Трамп.
Из огня да в полымя

В лидерских качествах Мерца сомневаются не только главы государств Евросоюза, но и граждане Германии. По данным социологического центра YouGov, его рейтинг — 23 процента. Согласно политическому барометру ZDF, около 60 процентов немцев не верят, что Мерц эффективно руководит "Христианско-демократическим союзом" (ХДС), а 54 процента считают его плохим канцлером.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Прежде всего недовольство связано с невыполнением предвыборных обещаний. Люди ждали быстрого преодоления экономического кризиса, но ничего подобного не происходит. Нападение США и Израиля на Иран еще больше усугубило положение Мерца.
Канцлер заявил: "сейчас не время поучать" его сюзерена, и возложил ответственность за войну на Иран. В ХДС с этим согласились.
Но даже партнеры христианских демократов по правящей коалиции из СДПГ заняли более осторожную позицию. В частности, министр обороны Борис Писториус отметил: "Конфликты в этом регионе не решить лишь военной силой и односторонними действиями". Глава парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш и вовсе обвинил американцев в нарушении международного права.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
В Левой партии уверены: американские удары приведут не к демократизации Ирана, а к гражданской войне — как в Ираке и Ливии.
Лидеры "Альтернативы для Германии" (АдГ) призвали к прекращению бомбежек и предсказали наплыв беженцев с Ближнего Востока. Также, по их мнению, следует прекратить финансировать мечети. Однако часть депутатов от этой партии поддержала США и Израиль. Как пишет правое издание Junge Freiheit, "руководство АдГ терпит неудачу в исторический момент".
© AP Photo / Ebrahim NorooziСопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
Сопредседатель правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
С ХДС солидаризовались только "Зеленые". Родившийся в Тегеране вице-спикер бундестага из этой партии Омид Нурипур потребовал запретить Корпус стражей исламской революции (КСИР) и заморозить размещенные в Германии активы правящей элиты Ирана.
В целом, по результатам опроса Forsa, 57 процентов немцев осуждают атаку на Иран. Поддержали военную операцию 29 процентов респондентов.
Окно в мир

Политолог Владимир Оленченко считает, что Мерц пытается наладить взаимодействие ЕС с США, тем самым закрепив за собой роль безоговорочного лидера объединенной Европы. Активность канцлера на международной арене обусловлена в том числе его внутриполитическими провалами.
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
"Проблемы в экономике не позволяют Мерцу заручиться поддержкой большинства избирателей. Его рейтинг постоянно падает. Война на Ближнем Востоке дала канцлеру шанс изменить новостной фон, переключить внимание населения с немецких проблем на то, что происходит за границей. <…> В то же время Мерц хочет сохранить за Германией статус европейского локомотива и не испортить при этом отношения с США. Он ищет формулу, благодаря которой Берлин обретет больше независимости от Франции и Еврокомиссии, настроенных скептически относительно Вашингтона", — объясняет эксперт.
И добавляет: Мерц — довольно осторожный политик, поэтому разворота на 180 градусов не предвидится.
По мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, о дипломатическом скандале пока говорить рано, так как нет ни отзыва послов, ни нот протеста. Однако война в Иране обострила гонку за лидерство в ЕС.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина
"Мадрид и Париж, по сути, выступили с идентичных позиций: дистанцирование от США, усиление автономии ЕС и тому подобное. Мерц в целом разделяет этот подход, он говорил об этом на последней Мюнхенской конференции по безопасности. Но, в отличие от Макрона и Санчеса, он хочет сохранить трансатлантическую солидарность и ответственность США за безопасность Европы. Также он добивается от союзников признания лидерства Германии в ЕС. Однако война на Ближнем Востоке подталкивает ЕС к отдалению от Америки и повышает актуальность поиска золотой середины между различными стратегиями развития", — объясняет германист.
А Мадрид неслучайно оказался в центре дипломатических разборок, указывает Белов. Испания — четвертая экономика Европы и один из ведущих производителей оружия в ЕС. Мнение этой страны нельзя не учитывать.
 
В миреГерманияСШАИранФридрих МерцДональд ТрампПедро СанчесPoliticoХДС/ХССЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала