"Исторический момент". Трамп разжег конфликт в Евросоюзе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц близок к тому, чтобы окончательно уничтожить собственную репутацию как внутри страны, так и за ее пределами. Его последняя встреча с Дональдом Трампом обернулась международным скандалом. В частности, против Берлина выступили Мадрид и Париж. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.

Туда и обратно

В начале марта Трамп принял Мерца в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер шутил, нахваливал гостя и даже похлопывал его по ноге. В общем, все шло как нельзя лучше, пока президента США не спросили об Испании, осудившей его за нападение на Иран и запретившей использовать свою территорию для войны с Тегераном.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома

Трамп заявил о разрыве торговли с Мадридом. Мерц, сидевший рядом, сначала отмалчивался, а потом призвал испанские власти увеличить оборонные расходы на три процента ВВП. Позднее в интервью немецким СМИ он говорил, что якобы требовал в Вашингтоне отказаться от давления на Испанию. Вряд ли ему поверили.

Также Мерц попытался дозвониться до премьер-министра Педро Санчеса, однако тот не ответил. При этом министр иностранных дел Хосе Луис Альварес указал, что такие канцлеры Германии, как Ангела Меркель или Олаф Шольц, обязательно бы встали на защиту страны ЕС — в отличие от Мерца.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Испании Педро Санчес

Вице-премьер Йоланда Диас внесла окончательную ясность в ситуацию: "Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу. <…> Нам необходимы стратегическая автономия, собственная промышленность. <...> Надо ослабить технологическую, финансовую и энергетическую зависимость как от Соединенных Штатов, так и от Пекина. Пора обрести собственную душу".

Тем не менее в Берлине упорно отрицают разногласия с Мадридом. Пресс-секретарь канцлера Штефан Корнелиус утверждает, что никакой напряженности нет. По его словам, Мерц оставил голосовое сообщение испанскому премьеру и ждет звонка.

А вот Эммануэль Макрон легко дозвонился до Санчеса. И заверил, что Франция поможет Испании преодолеть все экономические трудности, которые способен создать Трамп.

Из огня да в полымя

В лидерских качествах Мерца сомневаются не только главы государств Евросоюза, но и граждане Германии. По данным социологического центра YouGov, его рейтинг — 23 процента. Согласно политическому барометру ZDF, около 60 процентов немцев не верят, что Мерц эффективно руководит "Христианско-демократическим союзом" (ХДС), а 54 процента считают его плохим канцлером.

© AP Photo / Markus Schreiber Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии

Прежде всего недовольство связано с невыполнением предвыборных обещаний. Люди ждали быстрого преодоления экономического кризиса, но ничего подобного не происходит. Нападение США и Израиля на Иран еще больше усугубило положение Мерца.

Канцлер заявил: "сейчас не время поучать" его сюзерена, и возложил ответственность за войну на Иран. В ХДС с этим согласились.

Но даже партнеры христианских демократов по правящей коалиции из СДПГ заняли более осторожную позицию. В частности, министр обороны Борис Писториус отметил: "Конфликты в этом регионе не решить лишь военной силой и односторонними действиями". Глава парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш и вовсе обвинил американцев в нарушении международного права.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В Левой партии уверены: американские удары приведут не к демократизации Ирана, а к гражданской войне — как в Ираке и Ливии.

Лидеры "Альтернативы для Германии" (АдГ) призвали к прекращению бомбежек и предсказали наплыв беженцев с Ближнего Востока. Также, по их мнению, следует прекратить финансировать мечети. Однако часть депутатов от этой партии поддержала США и Израиль. Как пишет правое издание Junge Freiheit, "руководство АдГ терпит неудачу в исторический момент".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге

С ХДС солидаризовались только "Зеленые". Родившийся в Тегеране вице-спикер бундестага из этой партии Омид Нурипур потребовал запретить Корпус стражей исламской революции (КСИР) и заморозить размещенные в Германии активы правящей элиты Ирана.

В целом, по результатам опроса Forsa, 57 процентов немцев осуждают атаку на Иран. Поддержали военную операцию 29 процентов респондентов.

Окно в мир

Политолог Владимир Оленченко считает, что Мерц пытается наладить взаимодействие ЕС с США, тем самым закрепив за собой роль безоговорочного лидера объединенной Европы. Активность канцлера на международной арене обусловлена в том числе его внутриполитическими провалами.

© AP Photo / Ludovic Marin Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев

"Проблемы в экономике не позволяют Мерцу заручиться поддержкой большинства избирателей. Его рейтинг постоянно падает. Война на Ближнем Востоке дала канцлеру шанс изменить новостной фон, переключить внимание населения с немецких проблем на то, что происходит за границей. <…> В то же время Мерц хочет сохранить за Германией статус европейского локомотива и не испортить при этом отношения с США. Он ищет формулу, благодаря которой Берлин обретет больше независимости от Франции и Еврокомиссии, настроенных скептически относительно Вашингтона", — объясняет эксперт.

И добавляет: Мерц — довольно осторожный политик, поэтому разворота на 180 градусов не предвидится.

По мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, о дипломатическом скандале пока говорить рано, так как нет ни отзыва послов, ни нот протеста. Однако война в Иране обострила гонку за лидерство в ЕС.

"Мадрид и Париж, по сути, выступили с идентичных позиций: дистанцирование от США, усиление автономии ЕС и тому подобное. Мерц в целом разделяет этот подход, он говорил об этом на последней Мюнхенской конференции по безопасности. Но, в отличие от Макрона и Санчеса, он хочет сохранить трансатлантическую солидарность и ответственность США за безопасность Европы. Также он добивается от союзников признания лидерства Германии в ЕС. Однако война на Ближнем Востоке подталкивает ЕС к отдалению от Америки и повышает актуальность поиска золотой середины между различными стратегиями развития", — объясняет германист.