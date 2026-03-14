09:17 14.03.2026
Гарднер назвал российских борцов самыми сильными в мире
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Борьба стала одним из видов спорта, которые на 100% пострадали от отстранения российских атлетов от международных стартов, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.
"Наш вид на 100% пострадал от этого решения. Кто самые сильные в мире борцы? Русские!" - сказал Гарднер.
В 2000 году Гарднер стал олимпийским чемпионом в Сиднее, когда в финале одолел россиянина Александра Карелина, который к тому времени не проиграл ни одной схватки за 13 лет. Позднее он стал одним из первых атлетов в мире, кто выступил против отстранения россиян от турниров.
"Если у тебя нет возможности выступать – это гораздо хуже поражения. Ведь тогда ты даже не можешь представлять себя и свою страну. Это более чем серьезный удар по любому спортсмену", - отметил собеседник агентства.
По словам Гарднера, ему повезло дважды выступить на Олимпийских играх.
"По крайней мере, у меня был шанс. А если бы его не было, мои мечты рухнули бы еще до того, как я мог бы выйти на ковер", - признался спортсмен.
Собеседник агентства также назвал позором тот факт, что американские и советские борцы не смогли принять участие в Олимпийских играх 1980 и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе из-за политических бойкотов.
"Тогда не соревновались половина лучших борцов планеты", - отметил он.
Кроме того, Гарднер подчеркнул важнейшую роль, которую российские борцы сыграли в отстаивании их вида спорта, когда его собирались исключить из программы Олимпийских игр.
