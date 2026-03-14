Футболист зверски расправился с женщиной в Москве: первые подробности
21:40 14.03.2026 (обновлено: 23:34 14.03.2026)
Футболист зверски расправился с женщиной в Москве: первые подробности
20-летнего футболиста задержали за убийство женщины в Москве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Андрей Васильчин. В Москве по подозрению в убийстве 48-летней женщины был задержан футболист Даниил Секач. Преступление произошло в квартире на северо-западе столицы: тело убитой было обнаружено в субботу, рядом с ней оперативники нашли взломанный сейв. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью — по информации Telegram-канала Mash, преступник после убийства покинул место расправы с драгоценностями и несколькими тысячами долларов.
Ранее Следственный комитет РФ рассказал о подробностях трагедии в своих соцсетях:
«

"Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику".

Убийца был задержан на Нижегородском шоссе. На него заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
Отец спортсмена допустил, что сын мог находиться под воздействием украинских злоумышленников.
Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач

Что известно о преступнике?

  • Даниилу Секачу 20 лет. Он является уроженцем Кисловодска.
  • На пути в профессиональный футбол он занимался в академии московского "Локомотива", юношеской команде "Ростова", ДЮСШ "Строгино", а также команде "Мастер-Сатурн".
  • В настоящий момент числится во второй команде екатеринбургского "Урала".
  • В 2019 году попал в страшную автомобильную аварию с семьей в Ставропольском крае — пьяный водитель на иномарке вылетел на встречную полосу. В результате ДТП Даниил получил травму лицевого отдела черепа, его доставили в больницу в Москву, где спортсмен и проходил лечение.
Футбольный клуб из Екатеринбурга прояснил РИА Новости, как игрок оказался в Москве:
«

"Даниил Секач уехал на учебу в Москву".

Еще один комментарий агентству дал глава клуба.
«
"У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу", - сказал РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя появившуюся информацию.
