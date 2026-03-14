Футболист зверски расправился с женщиной в Москве: первые подробности

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Андрей Васильчин. В Москве по подозрению в убийстве 48-летней женщины был задержан футболист Даниил Секач. Преступление произошло в квартире на северо-западе столицы: тело убитой было обнаружено в субботу, рядом с ней оперативники нашли взломанный сейв. Погибшая занималась предпринимательской деятельностью — по информации Telegram-канала Mash, преступник после убийства покинул место расправы с драгоценностями и несколькими тысячами долларов.