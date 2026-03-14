Футболист "Кубани" чуть не убил соперника ударом в голову - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
15:11 14.03.2026
Футболист "Кубани" чуть не убил соперника ударом в голову
Футболист "Кубани" чуть не убил соперника ударом в голову
Футбол, Кубань, Вторая лига (бывшая ПФЛ), Спорт — видео
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтадион "Кубань" в Краснодаре
Стадион Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболист "Кубани" Евгений Ковалевский влетел в голову соперника прямой ногой во время матча Второй лиги А против "Динамо" из Владивостока.
Опасный эпизод произошел на 52-й минуте матча. Ковалевский пытался принять навес в штрафной соперника, но в прыжке попал ногой в голову полузащитнику "Динамо" Сергею Алексееву.
По итогам эпизода Ковалевский получил прямую красную карточку. Алексеев сумел продолжить игру после медицинской помощи.
Несмотря на удаление, "Кубань" одержала победу со счетом 3:1. После этого матча команда поднялась на третье место в дивизионе "Серебро" Второй лиги А.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ, считает Колосков
Вчера, 14:54
 
