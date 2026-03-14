Футболист "Кубани" чуть не убил соперника ударом в голову

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболист "Кубани" Евгений Ковалевский влетел в голову соперника прямой ногой во время матча Второй лиги А против "Динамо" из Владивостока.

Опасный эпизод произошел на 52-й минуте матча. Ковалевский пытался принять навес в штрафной соперника, но в прыжке попал ногой в голову полузащитнику "Динамо" Сергею Алексееву.

По итогам эпизода Ковалевский получил прямую красную карточку. Алексеев сумел продолжить игру после медицинской помощи.