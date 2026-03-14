Шри-Ланка репатриировала останки 84 иранских моряков с затопленного фрегата

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар - РИА Новости. Шри-Ланка репатриировала останки 84 иранских моряков, погибших в результате потопления их фрегата американской подводной лодкой, сообщил официальный представитель МИД страны.
Возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена" 4 марта был торпедирован подлодкой США в пределах исключительной экономической зоны Шри-Ланки . Корабль подал сигнал бедствия, в результате спасательной операции ВМС Шри-Ланки на берег доставлены 32 члена экипажа. Также в ходе операции обнаружены тела 84 моряков с иранского корабля.
Позже тела погибших моряков были переданы посольству Ирана на Шри-Ланке. "В пятницу иранское посольство отправило 84 тела", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел изданию Business Standard.
Останки моряков были отправлены на зафрахтованном турецком авиалайнере, который вылетел в пятницу, сообщили журналистам в международном аэропорту Маттала в южном округе Хамбантота.