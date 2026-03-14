Шри-Ланка репатриировала останки 84 иранских моряков с затопленного фрегата

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар - РИА Новости. Шри-Ланка репатриировала останки 84 иранских моряков, погибших в результате потопления их фрегата американской подводной лодкой, сообщил официальный представитель МИД страны.

Останки моряков были отправлены на зафрахтованном турецком авиалайнере, который вылетел в пятницу, сообщили журналистам в международном аэропорту Маттала в южном округе Хамбантота.