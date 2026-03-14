ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ, считает Колосков

Чемпионат мира 2026 года должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, два матча она должна сыграть в Лос-Анджелесе, один - в Сиэтле. В субботу министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил телеканалу SNN, что иранская национальная команда могла бы провести свои матчи в Мексике, "если Мексика и ФИФА смогут создать подходящие условия, однако пока условия с учетом войны для этого не сложились". Также Доньямали заявил, что ФИФА "должна была забрать у США возможность проведения чемпионата мира".