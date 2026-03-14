14:54 14.03.2026
ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ, считает Колосков
Колосков: ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не будет заниматься вопросом переноса матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Чемпионат мира 2026 года должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, два матча она должна сыграть в Лос-Анджелесе, один - в Сиэтле. В субботу министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил телеканалу SNN, что иранская национальная команда могла бы провести свои матчи в Мексике, "если Мексика и ФИФА смогут создать подходящие условия, однако пока условия с учетом войны для этого не сложились". Также Доньямали заявил, что ФИФА "должна была забрать у США возможность проведения чемпионата мира".
"Не будет рассматривать (ФИФА возможность переноса матчей сборной Ирана в Мексику), - заявил Колосков РИА Новости. - Какие основания для этого? Расписание утверждено, никаких изменений ФИФА делать не будет. Если так каждая команда будет выбирать, где ей лучше играть, исходя из обстоятельств, в том числе объективных, то никакой чемпионат мира не состоится никогда в жизни. Или ты играешь, или ты не играешь, диктовать ты ничего не можешь. А почему Мексика, может, они в Канаду захотят? Ерунда это все, никто ничего переносить не будет".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
11 марта, 08:02
 
