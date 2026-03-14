Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Иран потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении в США чемпионата мира по футболу в связи с военным конфликтом вокруг Ирана, заявил иранский министр спорта Ахмад Доньямали.