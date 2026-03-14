Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Иран потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении в США чемпионата мира по футболу в связи с военным конфликтом вокруг Ирана, заявил иранский министр спорта Ахмад Доньямали.
Он напомнил, что до турнира осталось три месяца, а Иран все еще находится в состоянии войны, что затрагивает абсолютно все сферы деятельности, в том числе авиасообщение.
Доньямали также выразил обеспокоенность по поводу безопасности иранских спортсменов в США.
"Мы заявили, что если Мексика и ФИФА смогут создать подходящие условия, тогда мы проведем свои матчи в Мексике, однако пока условия с учетом войны для этого не сложились. Я надеюсь, что условия сложатся таким образом, что наши ребята смогут принять участие в чемпионате мира, однако сейчас их нет", - добавил министр.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи планировалось провести на американской территории.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.