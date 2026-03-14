08:00 14.03.2026 (обновлено: 08:03 14.03.2026)
От фантастики до джаза: семь главных фестивалей марта в Москве
Культура, Россия, Москва, Игорь Бутман, Вольфганг Амадей Моцарт, Елена Ханга, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Московский международный Дом музыки, куда сходить , что посмотреть , Фестивали, Культура-Важное, Кино, Музыка, Российская академия наук

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. В первый месяц весны в Москве состоится много ярких культурных событий. Есть куда отправиться и любителям кино, и ценителям джаза, и поклонникам классической музыки. О самых интересных мероприятиях — в материале РИА Новости.

Второй музыкальный фестиваль "Московское барокко"

Весь март в концертном зале "Зарядье" в честь 270-летия Вольфганга Амадея Моцарта звучит музыка XVII-XVIII веков. В программе и жемчужины итальянского, французского барокко, и редко исполняемые сочинения, причем на аутентичных инструментах.
Наряду с Бахом и Генделем в программе современные произведения: оперы и оратории, симфонические и камерные (в формате салонов) концерты, а также музыкально-сценические спектакли с участием Розы Хайруллиной, Елены Ханги, Агриппины Стекловой, Евгения Стычкина.
.Когда: с 5 по 31 марта
Где: Зарядье
Подробнее — на сайте.

Международный фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts

Мероприятие пройдет в шестой раз — как специальное кинособытие Московской недели моды. В программе лучшие видео из Южной Африки, Северной и Южной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Европы, России и Беларуси.
Когда: 14 марта
Где: Москва, центр дизайна Artplay
Подробнее — на сайте.

XXVI Международный фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза"

Народный артист России Игорь Бутман вновь собирает на одной сцене звезд мировой величины. В программе юбилейного фестиваля: совместное выступление Московского джазового оркестра и Московского государственного симфонического оркестра вместе с певицей Фантине, гала-концерт с участием квартета Игоря Бутмана, James Morrison Quartet (Австралия) и Вадима Эйленкрига, а также вечер с Ларисой Долиной и квартетом Марка Гросса (США). Помимо концертов, гостей ждут образовательные лекции и гала лауреатов "Детского Триумфа джаза".
Когда: 13, 14 и 15 марта
Где: Светлановский зал Московского международного Дома музыки, Космодамианская набережная, 52, строение 8
Подробнее — на сайте.

Эскимо Garage Sale

Главный столичный винтажный маркет и самая масштабная гаражная распродажа открывает весенний сезон. На "Эскимо Garage Sale" можно найти уникальные дизайнерские вещи из прошлого, аксессуары с историей и винтажную мебель. Цены доступные. Помимо шопинга — лекции о моде и стиле, а также уютная атмосфера с музыкой и кофе. Вход свободный.
Когда: 14-15 марта
Где: Культурный центр ЗИЛ, Восточная улица, 4, корпус 1
Подробнее — на сайте.

OBLIVION

Независимый музыкальный фестиваль, объединяющий лучшие группы новой волны тяжелой электронной музыки. Организаторы обещают атмосферу полного погружения в альтернативу. Хедлайнеры — SAGATH, Ozma, Sonic Mine, Crispy Noise, Bipolar, Skelet, Grizzzly. В программе также световое шоу и сеты от диджеев.
Когда: 14 марта
Где: Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21, строение 11, Москва
Подробнее — на сайте.

Strogino Choreo Fest

На фестиваль современной хореографии приедут танцоры со всей России. В программе соревнования по различным направлениям (от джаз-фанка до контемпорари), мастер-классы от приглашенных звезд и именитых преподавателей, баттлы.
Когда: 22 марта
Где: Культурный центр "Строгино"
Подробнее — на сайте.

VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК

Покажут несколько десятков лент со всего мира, многие — впервые в России. Откроет смотр картина "Однажды в Ленинграде" о пионере кинофантастики Павле Клушанцеве. Среди премьер — совместный альманах ФАНК и Российской академии наук "Там, где ищут ответы", а также две программы короткого метра. Зрители смогут обсудить фильмы с их создателями и учеными. А завершится фестиваль вручением премии ФАНК и приза зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова.
Когда: 29 марта — 12 апреля
Где: Киноцентр "Октябрь" (проект КАРО/АРТ), улица Новый Арбат, 24
Подробнее — на сайте.
От Николая I до Сталина: как маскарады меняли историю России
