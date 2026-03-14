От фантастики до джаза: семь главных фестивалей марта в Москве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. В первый месяц весны в Москве состоится много ярких культурных событий. Есть куда отправиться и любителям кино, и ценителям джаза, и поклонникам классической музыки. О самых интересных мероприятиях — в материале РИА Новости.

Второй музыкальный фестиваль "Московское барокко"

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Концертный зал "Зарядье" © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Концертный зал "Зарядье"

Весь март в концертном зале "Зарядье" в честь 270-летия Вольфганга Амадея Моцарта звучит музыка XVII-XVIII веков. В программе и жемчужины итальянского, французского барокко, и редко исполняемые сочинения, причем на аутентичных инструментах.

Наряду с Бахом и Генделем в программе современные произведения: оперы и оратории, симфонические и камерные (в формате салонов) концерты, а также музыкально-сценические спектакли с участием Розы Хайруллиной, Елены Ханги, Агриппины Стекловой, Евгения Стычкина.

.Когда: с 5 по 31 марта

Где: Зарядье

Международный фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts

© Фото предоставлено пресс-службой Международного фестиваля короткометражного кино World Fashion Shorts Фестиваль World Fashion Shorts © Фото предоставлено пресс-службой Международного фестиваля короткометражного кино World Fashion Shorts Фестиваль World Fashion Shorts

Мероприятие пройдет в шестой раз — как специальное кинособытие Московской недели моды. В программе лучшие видео из Южной Африки, Северной и Южной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Европы, России и Беларуси.

Когда: 14 марта

Где: Москва, центр дизайна Artplay

XXVI Международный фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза"

© Фото предоставлено пресс-службой XXVI Международного фестиваля Игоря Бутмана "Триумф Джаза" Триумф джаза © Фото предоставлено пресс-службой XXVI Международного фестиваля Игоря Бутмана "Триумф Джаза" Триумф джаза

Народный артист России Игорь Бутман вновь собирает на одной сцене звезд мировой величины. В программе юбилейного фестиваля: совместное выступление Московского джазового оркестра и Московского государственного симфонического оркестра вместе с певицей Фантине, гала-концерт с участием квартета Игоря Бутмана, James Morrison Quartet (Австралия) и Вадима Эйленкрига, а также вечер с Ларисой Долиной и квартетом Марка Гросса (США). Помимо концертов, гостей ждут образовательные лекции и гала лауреатов "Детского Триумфа джаза".

Когда: 13, 14 и 15 марта

Где: Светлановский зал Московского международного Дома музыки, Космодамианская набережная, 52, строение 8

Эскимо Garage Sale

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Эскимо Garage Sale Эскимо Garage Sale © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Эскимо Garage Sale Эскимо Garage Sale

Главный столичный винтажный маркет и самая масштабная гаражная распродажа открывает весенний сезон. На "Эскимо Garage Sale" можно найти уникальные дизайнерские вещи из прошлого, аксессуары с историей и винтажную мебель. Цены доступные. Помимо шопинга — лекции о моде и стиле, а также уютная атмосфера с музыкой и кофе. Вход свободный.

Когда: 14-15 марта

Где: Культурный центр ЗИЛ, Восточная улица, 4, корпус 1

OBLIVION

Независимый музыкальный фестиваль, объединяющий лучшие группы новой волны тяжелой электронной музыки. Организаторы обещают атмосферу полного погружения в альтернативу. Хедлайнеры — SAGATH, Ozma, Sonic Mine, Crispy Noise, Bipolar, Skelet, Grizzzly. В программе также световое шоу и сеты от диджеев.

Когда: 14 марта

Где: Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21, строение 11, Москва

Strogino Choreo Fest

© Фото предоставлено СТРОГИНО CHOREO FEST Strogino Choreo Fest © Фото предоставлено СТРОГИНО CHOREO FEST Strogino Choreo Fest

На фестиваль современной хореографии приедут танцоры со всей России. В программе соревнования по различным направлениям (от джаз-фанка до контемпорари), мастер-классы от приглашенных звезд и именитых преподавателей, баттлы.

Когда: 22 марта

Где: Культурный центр "Строгино"

VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК

Покажут несколько десятков лент со всего мира, многие — впервые в России. Откроет смотр картина "Однажды в Ленинграде" о пионере кинофантастики Павле Клушанцеве. Среди премьер — совместный альманах ФАНК и Российской академии наук "Там, где ищут ответы", а также две программы короткого метра. Зрители смогут обсудить фильмы с их создателями и учеными. А завершится фестиваль вручением премии ФАНК и приза зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова.

Когда: 29 марта — 12 апреля