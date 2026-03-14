Ферстаппен назвал новый болид "Ред Булл" совершенно неуправляемым
2026-03-14T13:34:00+03:00
Ферстаппен: болид совершенно неуправляемый, каждый круг - борьба за выживание
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" заявил, что его болид в условиях нового технического регламента стал совершенно неуправляемым.
Новый регламент действует с сезона-2026. В субботу нидерландский пилот финишировал девятым в спринтерской гонке и занял восьмое место в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Китая. Ранее он стал шестым на Гран-при Австралии, стартовав с 20-й позиции.
«
"Мы многое изменили в машине, но ничего не поменялось. Все выходные мы были не в форме, машина совершенно неуправляема. Каждый круг - это борьба за выживание. Управлять машиной невероятно сложно. Нет баланса, каждый круг дается с трудом", - приводит слова Ферстаппена motorsport.com.
"Есть некоторые проблемы с двигателем, но это не главное. Мы так много теряем с текущей машиной. Я не могу ехать по полной, потому что машина мне не позволяет. Я вообще не чувствую контроля над этим болидом, так быть не должно. С первого круга в условиях новых правил мне определенно не нравилась эта машина. С батареей все в порядке, но я не получал достаточно мощности от двигателя. Такая же проблема, какая была и у Лиама (Лоусона) в Австралии. Надеюсь, ее получится решить, иначе я снова буду 20-м", - добавил он.