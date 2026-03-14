Эксперты опасаются экологических последствий ударов по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты беспокоятся за долгосрочные экологические последствия ударов США и Израиля по Ирану, опасаясь загрязнения агломерации Тегерана токсичными веществами от ракет и бомб, которые могут оставаться в окружающей среде десятилетиями, передает агентство Блумберг.
Как пишет Блумберг, из-за пожаров на нефтяной инфраструктуре Ирана, вызванной израильскими ударами 8 марта, в небо поднялись столбы черного дыма, который смешался с дождевыми тучами и пролился в виде токсичных веществ на Тегеран. Агентство напоминает, что 35 лет назад в городе уже случалось похожее: тогда это было вызвано пожарами на сотнях нефтяных месторождений в Кувейте. Тогда на Тегеран обрушились клубы сажи, углеводородов и двуокиси серы.
"По словам экспертов, очередная война в регионе... вызывает выбросы похожих загрязняющих веществ, которые окажут еще более сильное воздействие на Тегеран и его агломерацию, в которой проживают около 18,5 миллионов человек, из-за того, что они (вещества - ред.) были выброшены настолько близко". - говорится в материале агентства.
Ссылаясь на данные британской некоммерческой организации CEOBS, Блумберг сообщает, что в результате нынешнего конфликта на Ближнем Востоке было зафиксировано более 300 инцидентов, связанных с риском для экологии. Агентство отмечает, что при взрыве ракет и бомб происходит выброс содержащихся в них тяжелых металлов и других токсичных веществ. Они часто остаются в воздухе, почве и воде многие десятилетия, представляя угрозу для здоровья, а убирать их дорого и трудно.
Кроме того, как замечает Блумберг, Тегеран расположен у подножий гор Эльбурс, которые не дают воздуху свободно циркулировать, а вредным веществам - покинуть этот район.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.