Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/eksperty-2080712181.html
Эксперты опасаются экологических последствий ударов по Ирану, пишут СМИ
Эксперты опасаются экологических последствий ударов по Ирану, пишут СМИ
в мире
тегеран (город)
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df83fe13e15174e5c1feee8ce042ddcc.jpg
https://ria.ru/20260313/arktika-2080373175.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079702158.html
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты беспокоятся за долгосрочные экологические последствия ударов США и Израиля по Ирану, опасаясь загрязнения агломерации Тегерана токсичными веществами от ракет и бомб, которые могут оставаться в окружающей среде десятилетиями, передает агентство Блумберг.
Как пишет Блумберг, из-за пожаров на нефтяной инфраструктуре Ирана, вызванной израильскими ударами 8 марта, в небо поднялись столбы черного дыма, который смешался с дождевыми тучами и пролился в виде токсичных веществ на Тегеран. Агентство напоминает, что 35 лет назад в городе уже случалось похожее: тогда это было вызвано пожарами на сотнях нефтяных месторождений в Кувейте. Тогда на Тегеран обрушились клубы сажи, углеводородов и двуокиси серы.
"По словам экспертов, очередная война в регионе... вызывает выбросы похожих загрязняющих веществ, которые окажут еще более сильное воздействие на Тегеран и его агломерацию, в которой проживают около 18,5 миллионов человек, из-за того, что они (вещества - ред.) были выброшены настолько близко". - говорится в материале агентства.
Ссылаясь на данные британской некоммерческой организации CEOBS, Блумберг сообщает, что в результате нынешнего конфликта на Ближнем Востоке было зафиксировано более 300 инцидентов, связанных с риском для экологии. Агентство отмечает, что при взрыве ракет и бомб происходит выброс содержащихся в них тяжелых металлов и других токсичных веществ. Они часто остаются в воздухе, почве и воде многие десятилетия, представляя угрозу для здоровья, а убирать их дорого и трудно.
Кроме того, как замечает Блумберг, Тегеран расположен у подножий гор Эльбурс, которые не дают воздуху свободно циркулировать, а вредным веществам - покинуть этот район.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала