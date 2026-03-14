Дмитриев посоветовал лидерам ЕС поучиться у Сакса и понять свои ошибки

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев порекомендовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас изучить видеоролик американского экономиста Джеффри Сакса, чтобы осознать свои ошибки в энергетической политике.
«
"Этот короткий видеоролик не настолько увлекателен, как комиксы Marvel Кайи, однако это отличный образовательный материал, который поможет Кайе и Урсуле стать умнее, понять свои ошибки в энергетической политике и узнать, что будет дальше", - написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост евродепутата от Кипра и видеоблогера Фидиаса Панайоту.
В видеоролике, на который ссылается Дмитриев, экономист Джеффри Сакс объясняет Панайоту, почему энергетический курс ЕС ведет Европу к кризису. По словам Сакса, отказ от российской нефти очень дорого обойдется Евросоюзу, поскольку американское сырье в несколько раз дороже, притом, что цены на энергоресурсы только растут в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Он считает, что Европе угрожает массовая деиндустриализация и саморазрушение из-за отказа от российских нефти и газа.
