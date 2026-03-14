Газизов: в "Динамо" готовы помочь иранскому футболисту в вывозе родных

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство махачкалинского "Динамо" в случае необходимости готово оказать помощь иранскому футболисту Мохаммаджаваду Хоссейннеджаду в вывозе его родных из страны, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.

"Он профессионал, делает свою работу, но, естественно, на душе у него неспокойно. Но что тут сделаешь. Джавад - большой молодец!" - добавил гендиректор махачкалинского "Динамо".