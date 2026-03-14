16:13 14.03.2026 (обновлено: 16:32 14.03.2026)
Газизов: в "Динамо" готовы помочь иранскому футболисту в вывозе родных
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов
Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство махачкалинского "Динамо" в случае необходимости готово оказать помощь иранскому футболисту Мохаммаджаваду Хоссейннеджаду в вывозе его родных из страны, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.
Махачкалинское "Динамо" 13 марта дома обыграло "Оренбург" (1:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хоссейннеджад стал автором единственного гола. Забив мяч, он демонстративно не стал праздновать взятие ворот соперника.
Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ
"Его родственники находятся в более-менее благополучной зоне. Естественно, он переживает. Мы сказали, что готовы оказать помощь. Как он что-то попросит, мы все от себя возможное сделаем", - сказал Газизов.
"Он профессионал, делает свою работу, но, естественно, на душе у него неспокойно. Но что тут сделаешь. Джавад - большой молодец!" - добавил гендиректор махачкалинского "Динамо".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.
ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ, считает Колосков
