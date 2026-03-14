Дегтярев сообщил, когда CAS рассмотрит иск по недопуску биатлонистов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) должны пройти во второй половине апреля, сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.