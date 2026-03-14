10:47 14.03.2026
Дегтярев сообщил, когда CAS рассмотрит иск по недопуску биатлонистов
Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) должны пройти во второй половине... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) должны пройти во второй половине апреля, сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
СБР 10 декабря подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 19 декабря IBU отказал СБР в рассмотрении иска в CAS в ускоренном порядке.
"Провел рабочую встречу с главой Союза биатлонистов России. Наш биатлон развивается, несмотря на действующие рестрикции. Виктор Майгуров доложил об основных итогах деятельности СБР за четыре года. Отдельное внимание уделили международной повестке. Обсуждали перспективы возвращения наших биатлонистов на международную арену, а также ход рассмотрения иска СБР к IBU в CAS. Ожидаем, что слушания пройдут во второй половине апреля", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
