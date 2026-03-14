"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого сыграл вничью во втором туре чемпионата Китая - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
12:48 14.03.2026 (обновлено: 13:42 14.03.2026)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого сыграл вничью во втором туре чемпионата Китая
https://ria.ru/20260314/tottenkhem-2080603283.html
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Чжэцзян Профешнл" в матче второго тура чемпионата Китая.
Встреча, которая прошла в Ханчжоу, завершилась со счетом 1:1. В составе клуба из Шанхая мяч забил Жуан Карлуш Тейшейра (10-я минута). У "Чжэцзян Профешнл" отличился Ван Юйдун (66).
На первой компенсированной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Ян Хаоюй.
На счету "Шанхай Шэньхуа" стало минус 6 очков. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. Клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая. "Чжэцзян Профешнл" (-1 очко) идет на девятой строчке.
В третьем туре чемпионата Китая "Шанхай Шэньхуа" в гостях сыграет с клубом "Бэйцзин Гоань" 21 марта.
Главный тренер английского футбольного клуба Тоттенхэм Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Тоттенхэм" ищет замену тренеру спустя месяц после назначения, пишут СМИ
