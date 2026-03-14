Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали в пятый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.

Россиянин Алибек Амиров стал обладателем золота в весовой категории до 55 кг, одержав победу в финале над азербайджанцем Фаридом Садихли. В категории до 77 кг Данил Григорьев выиграл у армянина Самвела Тертеряна, а в весе до 87 кг Имам Алиев оказался сильнее француза Владимери Карчаидзе.