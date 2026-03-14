Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:26 14.03.2026 (обновлено: 23:52 14.03.2026)
Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ
Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ
Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали в пятый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного ЧЕ

Российские борцы завоевали три золота в пятый день молодежного чемпионата Европы

Греко-римская борьба
Греко-римская борьба
Греко-римская борьба. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали в пятый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.
Россиянин Алибек Амиров стал обладателем золота в весовой категории до 55 кг, одержав победу в финале над азербайджанцем Фаридом Садихли. В категории до 77 кг Данил Григорьев выиграл у армянина Самвела Тертеряна, а в весе до 87 кг Имам Алиев оказался сильнее француза Владимери Карчаидзе.
Серебро в категории до 63 кг завоевал Дорджи Шунгурциков, уступивший молдаванину Виталию Еременко, а бронзу в весе до 130 кг выиграл Александр Мелехов, победивший украинца Ивана Янковского.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Жаль бедолагу": Мамиашвили прокомментировал демарш борца из Украины
