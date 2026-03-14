Адаптация к международному уровню может занять весь сезон, заявил Бородавко

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости предположил, что адаптация к международному уровню соревнований у его подопечных может занять до одного сезона.

"На мой взгляд, два с половиной месяца на адаптацию - это минимум. Лучше половина сезона или полный сезон. Речь же идет не только об адаптации к снегу, но еще и к более высоким скоростям. Ни для кого не секрет, что скорости на этапах Кубка мира несколько выше, чем на наших соревнованиях. Должно пройти определенное время, чтобы спортсмены смогли адаптироваться к более высоким скоростям", - добавил собеседник агентства.