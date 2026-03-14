19:53 14.03.2026 (обновлено: 20:06 14.03.2026)
Адаптация к международному уровню может занять весь сезон, заявил Бородавко
© РИА Новости / Павел Бедняков
Юрий Бородавко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости предположил, что адаптация к международному уровню соревнований у его подопечных может занять до одного сезона.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.
"Мы вправе рассчитывать на то, что при полном возвращении многие спортсмены будут показывать высокие результаты в своих дисциплинах. Это произойдет после определенной адаптации. Это было видно, когда наши молодые спортсмены, Коростелев и Непряева, начиная с конца декабря сумели за два с половиной месяца адаптироваться на этапах Кубка мира", - сказал Бородавко.
"На мой взгляд, два с половиной месяца на адаптацию - это минимум. Лучше половина сезона или полный сезон. Речь же идет не только об адаптации к снегу, но еще и к более высоким скоростям. Ни для кого не секрет, что скорости на этапах Кубка мира несколько выше, чем на наших соревнованиях. Должно пройти определенное время, чтобы спортсмены смогли адаптироваться к более высоким скоростям", - добавил собеседник агентства.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Бородавко ответил на вопрос о результатах лыжников после отстранения
4 декабря 2025, 17:40
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЮрий БородавкоСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по биатлону
 
