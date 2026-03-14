В компании Бэнкси раскрыли последствия публикации СМИ о его личности - РИА Новости, 14.03.2026
01:32 14.03.2026 (обновлено: 01:53 14.03.2026)
В компании Бэнкси раскрыли последствия публикации СМИ о его личности
В компании Бэнкси раскрыли последствия публикации СМИ о его личности
Дарья Буймова
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси". Архивное фото
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. В организации, связанной с британским стрит-арт художником Бэнкси, рассказали РИА Новости, что столкнулись с беспрецедентным наплывом обращений после публикации в СМИ о якобы настоящем имени художника-анонима.
В пятницу агентство Рейтер опубликовало собственное расследование, на основании которого заявило, что настоящее имя Бэнкси при рождении - Робин Ганнингем, которое он позднее сменил на крайне популярное в Великобритании имя Дэвид Джонс. При этом авторы расследования отмечали, что неизвестно, использует ли он последнее до сих пор.
"Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов", - заявили в компании Pest Control, созданной Бэнкси и отвечающей за проверку подлинности его работ, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение СМИ.
Там отметили, что ответа на запрос, возможно, придется дожидаться месяцами.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
