В компании Бэнкси раскрыли последствия публикации СМИ о его личности

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. В организации, связанной с британским стрит-арт художником Бэнкси, рассказали РИА Новости, что столкнулись с беспрецедентным наплывом обращений после публикации в СМИ о якобы настоящем имени художника-анонима.

В пятницу агентство Рейтер опубликовало собственное расследование, на основании которого заявило, что настоящее имя Бэнкси при рождении - Робин Ганнингем, которое он позднее сменил на крайне популярное в Великобритании имя Дэвид Джонс. При этом авторы расследования отмечали, что неизвестно, использует ли он последнее до сих пор.

"Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов", - заявили в компании Pest Control, созданной Бэнкси и отвечающей за проверку подлинности его работ, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение СМИ.

Там отметили, что ответа на запрос, возможно, придется дожидаться месяцами.