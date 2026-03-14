Российский ученый увеличил возраст тагарской культуры на сто лет

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тагарская археологическая культура Енисейской Сибири старше на сто лет, чем считалось ранее, заявил научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Тимур Садыков. Зарождение древней культуры можно отнести к IX-VIII векам до нашей эры, сообщил он корреспонденту РИА Новости в ходе конференции "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации".

Тагарская культура — знаменитая археологическая культура эпохи бронзы и раннего железа. Ранее считалось, что она существовала в VIII–III веках до нашей эры в Минусинской котловине на территории современной Хакасии и на юге Красноярского края. Носители тагарской культуры были европеоидами, занимались кочевым скотоводством и земледелием, создав мощный центр металлургии бронзы, знаменитый своим "звериным стилем" и гигантскими курганами.

Сопоставление находок, связанных с тагарской культурой, с хронологией памятников раннего железного века других территорий показывает, что период развития и география этой культуры могут быть пересмотрены, отметил научный сотрудник Южносибирского филиала ИИМК РАН Тимур Садыков.

"Ранние этапы становления тагарской культуры ученые рассматривают по-разному. Кто-то выделяет ряд хронологических этапов в ее развитии, кто-то считает, что одновременно существовали две традиции. Мы считаем, что тагарская культура старше на 100 лет принятой ранее хронологии, она возникла в IX-VIII веке до нашей эры, почти три тысячи лет назад. Изучение находок показывает, что переход к этой культуре произошел на более широкой территории, например, в Синьцзяне, который располагается в современной Китайской народной республике. Находки VIII века до нашей эры также есть в Восточном Казахстане и в Минусинских "колониях" на территории современной Хакасии", — рассказал он.

По его словам, многие находки, такие как петроглифы в виде свернутых кольцом пантер, до сих пор было принято относить к VII веку. Но исследования памятников кургана Туннуг – одного из самых ранних (IX век до нашей эры) и крупнейших "царских" скифских курганов, расположенных в "Долине царей" в Туве, показывают более раннее формирование черт, характерных для тагарской археологической культуры.