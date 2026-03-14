Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/arkheologiya-2080519418.html
Российский ученый увеличил возраст тагарской культуры на сто лет
Российский ученый увеличил возраст тагарской культуры на сто лет
Тагарская археологическая культура Енисейской Сибири старше на сто лет, чем считалось ранее, заявил научный сотрудник Института истории материальной культуры... РИА Новости, 14.03.2026
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581421476_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_4c5ce45ab962622e9f949fd575141d80.jpg
https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html
https://ria.ru/20200923/khakasiya-1577605845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581421476_916:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_729509cf0b68d634b01055009344ba6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наука, Республика Хакасия, Красноярский край, Россия, Российская академия наук, Что не найдешь в учебнике, Наука, Археология, Культура

© РИА Новости / Светлана БаеваШаман-камень, Оглахты
Шаман-камень, Оглахты - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тагарская археологическая культура Енисейской Сибири старше на сто лет, чем считалось ранее, заявил научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Тимур Садыков. Зарождение древней культуры можно отнести к IX-VIII векам до нашей эры, сообщил он корреспонденту РИА Новости в ходе конференции "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации".
Тагарская культура — знаменитая археологическая культура эпохи бронзы и раннего железа. Ранее считалось, что она существовала в VIII–III веках до нашей эры в Минусинской котловине на территории современной Хакасии и на юге Красноярского края. Носители тагарской культуры были европеоидами, занимались кочевым скотоводством и земледелием, создав мощный центр металлургии бронзы, знаменитый своим "звериным стилем" и гигантскими курганами.
Сопоставление находок, связанных с тагарской культурой, с хронологией памятников раннего железного века других территорий показывает, что период развития и география этой культуры могут быть пересмотрены, отметил научный сотрудник Южносибирского филиала ИИМК РАН Тимур Садыков.
"Ранние этапы становления тагарской культуры ученые рассматривают по-разному. Кто-то выделяет ряд хронологических этапов в ее развитии, кто-то считает, что одновременно существовали две традиции. Мы считаем, что тагарская культура старше на 100 лет принятой ранее хронологии, она возникла в IX-VIII веке до нашей эры, почти три тысячи лет назад. Изучение находок показывает, что переход к этой культуре произошел на более широкой территории, например, в Синьцзяне, который располагается в современной Китайской народной республике. Находки VIII века до нашей эры также есть в Восточном Казахстане и в Минусинских "колониях" на территории современной Хакасии", — рассказал он.
По его словам, многие находки, такие как петроглифы в виде свернутых кольцом пантер, до сих пор было принято относить к VII веку. Но исследования памятников кургана Туннуг – одного из самых ранних (IX век до нашей эры) и крупнейших "царских" скифских курганов, расположенных в "Долине царей" в Туве, показывают более раннее формирование черт, характерных для тагарской археологической культуры.
Ежегодная научная конференция "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации" прошла 12-13 марта в Институте археологии РАН.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала