11:18 14.03.2026 (обновлено: 11:43 14.03.2026)
Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Китая
Антонелли стал самым молодым победителем квалификации в "Формуле-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации к гонке второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.
Лучший круг он проехал за 1 минуту 32,064 секунды. 19-летний итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории "Формулы-1". Второе время показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 0,222 секунды), третье - британец Льюис Хэмилтон (+0,351) из "Феррари".
Также в первую десятку вошли: 4. Шарль Леклер (+0,364; "Феррари"), 5. Оскар Пиастри (+0,486; "Макларен"), 6. Ландо Норрис (+0,544; "Макларен"), 7. Пьер Гасли (+0,809; "Альпин"), 8. Макс Ферстаппен (+0,938; "Ред Булл"), 9. Исак Хаджар (+1,057; "Ред Булл"), 10. Оливер Берман (+1,228; "Хаас").
В воскресенье состоится гонка Гран-при Китая.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Ферстаппен раскритиковал болид "Ред Булл"
13 марта, 11:54
 
