Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:50 14.03.2026
Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"
Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"
Капитан московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что после матча 21-го тура чемпионата России по футболу против калининградской "Балтики" в раздевалке РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T23:50:00+03:00
футбол
спорт
игорь акинфеев
балтика
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523174_0:0:1072:804_1920x0_80_0_0_1c6ba4ae82da4be6fff0b1ac47fcb5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, игорь акинфеев, балтика, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Акинфеев, Балтика, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"

Акинфеев: после поражения от "Балтики" в раздевалке был серьезный разговор

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что после матча 21-го тура чемпионата России по футболу против калининградской "Балтики" в раздевалке состоялся серьезный разговор.
В субботу ЦСКА в гостях проиграл "Балтике" (0:1) и потерпел четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Дорогие друзья. Пришло, наверное, время высказаться, потому что то, что сейчас происходит с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, и не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор, и то, что мы демонстрируем в весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА", - сказал Акинфеев в видеосообщении, опубликованном в личном Telegram-канале.
"Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд - это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке и должны грести вместе, чтобы выйти из этой ситуации. Поэтому очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас", - добавил вратарь армейцев.
ЦСКА с 36 очками опустился на пятое место в таблице РПЛ, пропустив вперед "Балтику" (39).
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров
ФутболСпортИгорь АкинфеевБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
