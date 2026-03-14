Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"
Капитан московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что после матча 21-го тура чемпионата России по футболу против калининградской "Балтики" в раздевалке
2026-03-14T23:50:00+03:00
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что после матча 21-го тура чемпионата России по футболу против калининградской "Балтики" в раздевалке состоялся серьезный разговор.
В субботу ЦСКА
в гостях проиграл "Балтике
" (0:1) и потерпел четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ
).
«
"Дорогие друзья. Пришло, наверное, время высказаться, потому что то, что сейчас происходит с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, и не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор, и то, что мы демонстрируем в весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА", - сказал Акинфеев в видеосообщении, опубликованном в личном Telegram-канале.
"Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд - это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке и должны грести вместе, чтобы выйти из этой ситуации. Поэтому очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас", - добавил вратарь армейцев.
ЦСКА с 36 очками опустился на пятое место в таблице РПЛ, пропустив вперед "Балтику" (39).