Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"

"Дорогие друзья. Пришло, наверное, время высказаться, потому что то, что сейчас происходит с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, и не устраивает нас. В раздевалке был серьезный разговор, и то, что мы демонстрируем в весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА", - сказал Акинфеев в видеосообщении, опубликованном в личном Telegram-канале.

"Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд - это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке и должны грести вместе, чтобы выйти из этой ситуации. Поэтому очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас", - добавил вратарь армейцев.