Костромской судомеханический завод обновил парк оборудования

КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Костромской судомеханический завод благодаря региональной поддержке обновил парк оборудования и представил результаты господдержки помощнику президента России Николаю Патрушеву, сообщила пресс-служба администрации региона.

В пятницу помощник президента Николай Патрушев вместе с губернатором региона Сергеем Ситниковым посетили Костромской судомеханический завод.

На встрече отмечалось, что предприятие работает с 1934 года, имеет полный цикл производства, свое конструкторское бюро и испытательный цех. Предприятие выпускает более 50 видов водометных катеров различного назначения, в том числе для организации работы федеральных структур – ФСБ, МВД, МЧС, специальных и спасательных служб. Катера практически полностью состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости.

"При поддержке администрации Костромской области предприятие реализует инвестиционные проекты. В том числе благодаря этому за последние пять лет на заводе на 70% обновлен парк обрабатывающих станков, построен современный корпус цеха обстройки", - говорится в сообщении.

Регион предоставляет предприятию льготы по налогу на имущество, по линии областного фонда развития промышленности - льготный займ на закупку нового оборудования.

Также с 2025 года АО "КСМЗ" является участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Пилотным потоком для реализации проекта выбран процесс производства катеров с корпусом из алюминиево-магниевого сплава.

Николай Патрушев по итогам визита констатировал: завод работает стабильно, без кредитов.