17:28 13.03.2026
Костромской судомеханический завод обновил парк оборудования
Костромской судомеханический завод обновил парк оборудования
Костромской судомеханический завод представил результаты господдержки Патрушеву

КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Костромской судомеханический завод благодаря региональной поддержке обновил парк оборудования и представил результаты господдержки помощнику президента России Николаю Патрушеву, сообщила пресс-служба администрации региона.
В пятницу помощник президента Николай Патрушев вместе с губернатором региона Сергеем Ситниковым посетили Костромской судомеханический завод.
На встрече отмечалось, что предприятие работает с 1934 года, имеет полный цикл производства, свое конструкторское бюро и испытательный цех. Предприятие выпускает более 50 видов водометных катеров различного назначения, в том числе для организации работы федеральных структур – ФСБ, МВД, МЧС, специальных и спасательных служб. Катера практически полностью состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости.
"При поддержке администрации Костромской области предприятие реализует инвестиционные проекты. В том числе благодаря этому за последние пять лет на заводе на 70% обновлен парк обрабатывающих станков, построен современный корпус цеха обстройки", - говорится в сообщении.
Регион предоставляет предприятию льготы по налогу на имущество, по линии областного фонда развития промышленности - льготный займ на закупку нового оборудования.
Также с 2025 года АО "КСМЗ" является участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Пилотным потоком для реализации проекта выбран процесс производства катеров с корпусом из алюминиево-магниевого сплава.
Николай Патрушев по итогам визита констатировал: завод работает стабильно, без кредитов.
"Работает импортонезависимо. Это очень важно. У таких предприятий есть проблема - ограничена возможность доведения информации о себе, своей продукции. Надо им в этом помогать. Предприятие очень хорошее. Губернатор Сергей Константинович Ситников заводу очень помогает. Надо, чтобы федеральные структуры тоже обратили на предприятие больше внимания. В этом будем помогать", - подчеркнул Патрушев.
 
