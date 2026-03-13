https://ria.ru/20260313/volkov-2080530256.html
Волков признался, что не считает себя виновным в допинговом нарушении
Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков рассказал в интервью РИА Новости, что не считает себя виновным в нарушении антидопинговых правил. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T17:00:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_4cc5bd93e6aa7dc83c04140f0aaa0d79.jpg
https://ria.ru/20260313/lyzhniki-2080486976.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_076fda568dea76902030f66500a411d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков рассказал в интервью РИА Новости, что не считает себя виновным в нарушении антидопинговых правил.
Волков
был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил - срок отстранения начал отсчитываться с 19 января 2022 года. Он использовал для лечения назальный спрей, где содержался запрещенный препарат.
"Обидно. Нарушение было нелепое, я отбыл наказание. До сих пор не считаю себя виновным в той ситуации. Ответственность на мне, но ответственность и вина - это разные вещи. Все это очень сильно закалило меня. Тебя отстраняют, ты выпадаешь и не понимаешь, что будет дальше. Мне казалось, что цель всей моей жизни рухнула", - сказал Волков.
"После сообщения, что в пробе нашли туаминогептан, содержащийся в назальном спрее, я испытал сильное нервное напряжение. Сон
стал поверхностным, а утром я проснулся с больным горлом и заложенным носом. Впервые в жизни заболел на нервной почве", - добавил 24-летний лыжник.