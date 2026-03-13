Суд в Волгограде лишил экс-депутата облдумы льгот из-за коррупции - РИА Новости, 13.03.2026
21:06 13.03.2026 (обновлено: 23:34 13.03.2026)
Суд в Волгограде лишил экс-депутата облдумы льгот из-за коррупции
2026-03-13T21:06:00+03:00
2026-03-13T23:34:00+03:00
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры Волгоградской области о признании незаконными оснований досрочного прекращения полномочий депутата областной думы Станислава Короткова, лишив его льгот и исключив возможность его повторного избрания, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Полномочия Короткова были прекращены 12 февраля по его заявлению, но в прокуратуре сочли, что такая формулировка позволяет рассчитывать на государственные льготы и гарантии и не исключает повторного избрания.
Председатель 9-го арбитражного апелляционного суда Сергей Седов - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
ВККС прекратила полномочия главы девятого арбитража Седова и судьи Стешана
Вчера, 20:44
Прокурорская проверка соблюдения антикоррупционного законодательства показала, что депутат фактически руководил коммерческой фирмой "Земля Профи", давая указания по финансовым вопросам, расчетам с подрядчиками, выплате зарплаты и взаимодействию с налоговыми органами, отметили в ведомстве, которое внесло представление председателю областной думы. Комиссия по депутатской этике подтвердила нарушения, но мер ответственности применять не стала. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании решений думы незаконными и их отмене.
"Решением Центрального районного суда города Волгограда административные исковые требования прокурора Волгоградской области удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Суд арестовал экс-главу Минстроя Северной Осетии
Вчера, 19:23
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
