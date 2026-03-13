Визит Дмитриева в США вызвал напряжение в Европе, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2026
14:22 13.03.2026
Визит Дмитриева в США вызвал напряжение в Европе, считает эксперт
Визит Дмитриева в США вызвал напряжение в Европе, считает эксперт

Бахтизин: визит Дмитриева в США вызвал напряжение в Европе и на Украине

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США, после которого были сняты ограничения на 100 миллионов баррелей транзитной российской нефти, вызвали напряжение в Европе и на Украине, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе с Дмитриевым прошли в Майами 11 марта, на них затрагивался кризис на глобальном энергорынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
"Все еще раз убедились, что без российской нефти миру не обойтись, Россию не вытеснить с мирового рынке углеводородов. Новость, естественно, вызвала напряжение в Европе и Киеве, потому что их цель - нанести ущерб РФ, ее торговле нефтью, но опять не получается, причем на сей раз не в унисон с ними действует ближайший союзник", - сказал Бахтизин.
"На мой взгляд, попытки искусственно вытеснить российскую нефть с мирового рынка выглядят экономически нецелесообразными и нереалистичными", - добавил он.
Директор ЦЭМИ РАН напомнил, что Россия обеспечивает около десятой части глобальной добычи, и такие объемы невозможно быстро заменить без серьезных последствий для цен и устойчивости энергетических рынков.
"Но многое будет зависеть от продолжительности действующих ограничений (в Ормузском проливе - ред.). В краткосрочной перспективе рынок способен адаптироваться за счет перераспределения потоков и роста запасов. Но при длительном сохранении ограничений неизбежно возникает дефицит предложения и усиливается давление на мировые цены", - предупредил он.
Поэтому даже те страны, которые публично поддерживают санкционную политику, на практике будут вынуждены учитывать зависимость глобальной экономики от стабильных поставок энергоносителей, уверен Бахтизин.
"И в этом смысле, на мой взгляд, решения о смягчении ограничений отражают прежде всего экономическую реальность мирового энергетического рынка", - заключил он.
