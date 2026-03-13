Рейтинг@Mail.ru
Три очка Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:09 13.03.2026 (обновлено: 08:10 13.03.2026)
Три очка Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859006843_27:0:1847:1365_1920x0_80_0_0_b7bc6fd89b45e2b6ab43c483e187ac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" нанес поражение "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). У победителей дублем отметился россиянин Павел Дорофеев (26-я и 45-я минуты), на счету которого также результативная передача, по разу отличились Колтон Сиссонс (9), Митчелл Марнер (30), Джек Айкел (47) и Брейден Макнэбб (60). Россиянин Иван Барбашев сделал результативную передачу. Голы гостей на счету Рикарда Ракелля (29) и Бенжамина Киндела (37).
13 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Вегас
6 : 2
Питтсбург
08:41 • Колтон Сиссонс
(Braeden Bowman)
25:02 • Павел Дорофеев
(Кедан Корчак, Braeden Bowman)
29:20 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
44:35 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
46:20 • Джек Айкел
(Иван Барбашев, Ши Теодор)
59:01 • Брэйден Макнэбб
(Джек Айкел)
28:26 • Рикард Ракелл
(Брайан Раст, Райан Ши)
36:22 • Benjamin Kindel
(Энтони Манта, Райан Ши)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В текущем сезоне на счету 25-летнего Дорофеева 32 гола и 22 передачи в 66 матчах.
"Вегас" прервал трехматчевую серию поражений и с 74 очками идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, "Питтсбург" (79 очков) располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей:
  • "Виннипег" - "Рейнджерс" - 3:6;
  • "Даллас" - "Эдмонтон" - 7:2;
  • "Миннесота" - "Филадельфия" - 2:3 Б;
  • "Юта" - "Чикаго" - 2:3 ОТ;
  • "Ванкувер" - "Нэшвилл" - 4:3 Б;
  • "Сиэтл" - "Колорадо" - 1:5.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, а Михаил Сергачев из "Юты" и Федор Свечков из "Нэшвилла" сделали по передаче.
Вчера, 04:48
 
ХоккейСпортКолтон СиссонсМитчелл МарнерДжек АйкелВегас Голден НайтсПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Балтика
    ЦСКА
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала