Три очка Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" нанес поражение "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). У победителей дублем отметился россиянин Павел Дорофеев (26-я и 45-я минуты), на счету которого также результативная передача, по разу отличились Колтон Сиссонс (9), Митчелл Марнер (30), Джек Айкел (47) и Брейден Макнэбб (60). Россиянин Иван Барбашев сделал результативную передачу. Голы гостей на счету Рикарда Ракелля (29) и Бенжамина Киндела (37).
13 марта 2026 • начало в 05:00
08:41 • Колтон Сиссонс
(Braeden Bowman)
25:02 • Павел Дорофеев
(Кедан Корчак, Braeden Bowman)
29:20 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
44:35 • Павел Дорофеев
46:20 • Джек Айкел
59:01 • Брэйден Макнэбб
28:26 • Рикард Ракелл
36:22 • Benjamin Kindel
В текущем сезоне на счету 25-летнего Дорофеева 32 гола и 22 передачи в 66 матчах.
"Вегас" прервал трехматчевую серию поражений и с 74 очками идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, "Питтсбург" (79 очков) располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей:
- "Виннипег" - "Рейнджерс" - 3:6;
- "Даллас" - "Эдмонтон" - 7:2;
- "Миннесота" - "Филадельфия" - 2:3 Б;
- "Юта" - "Чикаго" - 2:3 ОТ;
- "Ванкувер" - "Нэшвилл" - 4:3 Б;
- "Сиэтл" - "Колорадо" - 1:5.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, а Михаил Сергачев из "Юты" и Федор Свечков из "Нэшвилла" сделали по передаче.