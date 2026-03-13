19:41 13.03.2026 (обновлено: 19:45 13.03.2026)
РПЛ и РФС договорились об установке дополнительных камер для VAR
РФС и РПЛ договорились о требованиях по установке дополнительных камер для VAR

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с сообщением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR)
Электронное табло с сообщением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, сообщается на сайте РФС.
13 марта прошло заседание профильной комиссии РФС по работе системы видеоассистента рефери (VAR) при участии представителей клубов РПЛ.
"Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года", - говорится в заявлении РФС.
Отмечается, что также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия.
Ранее глава РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование VAR, сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ.
"Спартак" оштрафовали на 200 тысяч рублей по итогам матча с "Динамо"
