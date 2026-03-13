17:25 13.03.2026
WADA утратило доверие к Антидопинговому агентству Грузии из-за подмен проб
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международная федерация регби (World Rugby) выявили нарушения антидопинговых правил со стороны шести грузинских... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международная федерация регби (World Rugby) выявили нарушения антидопинговых правил со стороны шести грузинских регбистов и Антидопингового агентства Грузии (GADA), сообщается на сайте WADA.
Расследование в отношении GADA началось в 2023 году и получило название "Обсидиан". В ходе проверки были выявлены пять случаев подмены пробы у регбистов сборной Грузии, а также факты предварительного уведомления сотрудниками GADA спортсменов о предстоящем тестировании. Также было установлено, что офицеры допинг-контроля не наблюдали за спортсменами, вызванными на допинг-контроль, и не присутствовали при сдаче регбистами мочи, что является явным несоответствием правилам.
"Это еще не конец истории, так как в настоящее время ведется более глубокое расследование в грузинском спорте. ВАДА довела результаты операции "Обсидиан" до сведения правительства Грузии для решения проблем в Грузинском антидопинговом агентстве. Пока рассматриваются дальнейшие шаги, очевидно, что WADA утратила доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести радикальные изменения", - заявил глава WADA Витольд Банька.
Рабочая группа WADA может рассмотреть вопрос об ускоренной процедуре признания GADA несоответствующей требованиям международного кодекса в зависимости от мер, принятых правительством Грузии. Кроме того, WADA изъяла пробы, собранные у представителей из других видов спорта в Грузии. В настоящий момент проводится экспертная проверка биологических паспортов спортсменов, связанных с этими пробами. Если пробы будут отмечены как подозрительные на предмет подмены, операция "Обсидиан" проинформирует соответствующие антидопинговые организации и поможет им с процессом анализа и сравнения ДНК. Сообщается также, что WADA разрабатывает специальное руководство по расследованию случаев подмены проб.
