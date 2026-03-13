WADA утратило доверие к Антидопинговому агентству Грузии из-за подмен проб

Расследование в отношении GADA началось в 2023 году и получило название "Обсидиан". В ходе проверки были выявлены пять случаев подмены пробы у регбистов сборной Грузии, а также факты предварительного уведомления сотрудниками GADA спортсменов о предстоящем тестировании. Также было установлено, что офицеры допинг-контроля не наблюдали за спортсменами, вызванными на допинг-контроль, и не присутствовали при сдаче регбистами мочи, что является явным несоответствием правилам.