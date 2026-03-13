Украина может отменить все расходы, не связанные с ВСУ, заявил депутат Рады

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина, возможно, отменит все социальные выплаты и приостановит расходы на любые не связанные с ВСУ нужды, заявил депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец.
"Армия является приоритетом, на неё будут выделены деньги. Все другие расходы - от дорог до социальных выплат - могут быть приостановлены", - заявил депутат в интервью украинскому Forbes.
Как пояснил депутат, в украинском парламенте регулярно проваливают голосования по законопроектам, принятия которых требует ЕС и МВФ в качестве условия для продолжения финансирования Украины. В Раде и минфине страны нет понимания, как без внешнего финансирования выполнить доходную часть бюджета и обеспечить хоть какие-то расходы, кроме военных.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.