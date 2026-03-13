Рейтинг@Mail.ru
Около 40 депутатов Рады хотят сложить мандаты, заявили в правящей партии - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ukraina-2080588291.html
Около 40 депутатов Рады хотят сложить мандаты, заявили в правящей партии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg
https://ria.ru/20260313/strategiya-2080578020.html
https://ria.ru/20260313/zelenskiy-2080386337.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c197875245787888d4615c909afd36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты, заявил первый замглавы фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua.
Отвечая на вопрос о настроениях депутатов Рады и слухах о том, что десятки из них готовы сложить мандаты, Мотовиловец подтвердил наличие кризиса в украинском парламенте.
"Да, около 40 депутатов (готовы сложить мандаты - ред.). Просто я им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявления, но никто не проголосует. Рада должна работать", - рассказал Мотовиловец.
Как сообщил депутат, фракция партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потеряла ядро после того, как национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения пятерым депутатам от правящей партии. Кроме того, на допрос были вызваны 17 депутатов от монобольшинства. По словам депутата, состояние фракции описывается как "усталость, умноженная на растерянность и страх".
Мотовиловец пожаловался, что если раньше он мог рассчитывать на поддержку 180 депутатов от "Слуги народа" в принятии того или иного закона, то сейчас "ядро" фракции состоит только из 111 депутатов.
Ранее в марте издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа", что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Зеленским.
В декабре НАБУ 2025 года подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp*. После голосований отдельным депутатам систематически передавали денежные средства.
Украинские СМИ ранее сообщали, что депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала