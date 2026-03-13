Около 40 депутатов Рады хотят сложить мандаты, заявили в правящей партии

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты, заявил первый замглавы фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua.

Отвечая на вопрос о настроениях депутатов Рады и слухах о том, что десятки из них готовы сложить мандаты, Мотовиловец подтвердил наличие кризиса в украинском парламенте.

"Да, около 40 депутатов (готовы сложить мандаты - ред.). Просто я им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявления, но никто не проголосует. Рада должна работать", - рассказал Мотовиловец.

Как сообщил депутат, фракция партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потеряла ядро после того, как национальное антикоррупционное бюро Украины ( НАБУ ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения пятерым депутатам от правящей партии. Кроме того, на допрос были вызваны 17 депутатов от монобольшинства. По словам депутата, состояние фракции описывается как "усталость, умноженная на растерянность и страх".

Мотовиловец пожаловался, что если раньше он мог рассчитывать на поддержку 180 депутатов от "Слуги народа" в принятии того или иного закона, то сейчас "ядро" фракции состоит только из 111 депутатов.

Ранее в марте издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа", что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Зеленским.

В декабре НАБУ 2025 года подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp*. После голосований отдельным депутатам систематически передавали денежные средства.