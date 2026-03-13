UFC "подставил" Трампа: фанатов и звезд ММА корежит от турнира в Белом доме

В минувшие выходные Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) наконец-то представил список боев раскрученного турнира в Белом доме. Ожиданий было много. Болельщиков кормили обещаниями и боссы UFC, и сам Дональд Трамп, во многом ради которого глава лиги Дэйна Уайт и затеял такую авантюру.

« "UFC сделают там восемь или девять чемпионских боев в карде, самые большие бои, которые они устраивали, — наобещал Трамп. — Все поединки будут титульными, все бои будут легендарными. Некоторые противостояния сейчас пытаются придержать на полгода, чтоб их можно было устроить именно 14 июня. Это будет невероятно. На арене будет пять или шесть тысяч мест, это прямо напротив Белого дома, и сотни тысяч людей смогут еще смотреть турнир на десяти больших экранах позади Белого дома. Так много людей уже спрашивают про билеты". (Home of Fight)

И вот что мы получили:

всего два титульных поединка;

главное событие вечера практически лишено интриги;

ни одного истинного супербоя;

нет главных звезд суперзвезд лиги последних лет, о которых мы расскажем чуть позже;

в карде не нашлось места для россиян.

Что это, как не лишнее подтверждение кризиса ММА-индустрии?

Коротко о шоу в Белом доме

Турнир состоится 14 июня на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в честь 250-летия страны (и 80-летия Трампа) . По информации портала MMA Fighting, UFC потратит до 60 миллионов долларов на организацию данного мероприятия. Также отмечается, что участники боев будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета.

Реакция фанатов соответствующая

Как и после юбилейного UFC 300, который отгремел в апреле 2024-го, поклонники смешанных единоборств чувствуют себя обманутыми. И их можно понять: такой список противостояний сложно назвать достойным исторического события в бойцовской индустрии.

"Худшее, что можно было придумать".

"Что же случилось с UFC?"

"Большего отстоя я не видел".

"Выглядит как шутка".

"И это все, на что вы способны?"

"Ради такого вы раскручивали целый год турнир в Белом доме?"

"Это же кард обычного номерного турнира…"

"А мы называли UFC 300 главным разочарованием".

"Удивлен, что Уайта до сих пор не освистывают".

"У UFC еще есть время что-то исправить".

Разберемся, каких звезд хотели видеть болельщики на лужайке резиденции Трампа.

О бое Махачев – Топурия

Бой российского чемпиона со звездным испанцем, по информации инсайдеров, действительно должен был пройти на турнире в Белом доме. Но что-то пошло не так… Оба чемпиона UFC подписи под контрактом не поставили (шоу возглавит Илия, защищающий титул от зрелищного рубаки Джастина Гэтжи). И потом сцепились в соцсетях — начал непобежденный Топурия, который не только обвинил первого номера вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) в трусости, но еще и оскорбил менеджера россиянина Али Абдель-Азиза:

« "И снова Ислам находит оправдание. На этот раз – травма. <…> Когда наконец мне сообщили, что я буду в карде турнира в Белом доме, они упомянули Ислама, и я ни на секунду не колебался принять бой. Хотя бой еще официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. И когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму. А потом появился Гэтжи – снова кто-то другой заплатит за побег Ислама".

Ну а Махачев спокойно ответил:

« "Мы оба знаем, кто здесь струсил. Можешь прикрывать свою трусость злыми твитами, но не переживай — однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему жирному менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы подраться со мной, — мы сделаем это бесплатно".

Обида Величайшего

Хотел ворваться на спортивный праздник и Джон Джонс. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях не раз подводил промоушен, попадая в различные скандалы, и "упирался" из-за финансовых условий (многообещающая встреча с Томом Аспиналлом так и не состоялась), но ради боя на глазах Трампа (и 30 миллионов долларов) американец был готов выйти с пенсии и разделить клетку с Алексом Перейрой.

Вот только промоушен занял жесткую позицию и не выложил столь баснословные деньги перед одной из икон лиги. Джонса ситуация расстроила, как расстроили и слова Уайта о проблемах Костлявого с артритом:

« "После всего того, что я сделал для UFC за эти годы, слышать, что я "спекся", – это разочарование. Особенно учитывая то, что не далее как в пятницу мне звонили из UFC, пытаясь уговорить меня выступить на турнире в Белом доме за гораздо меньшую сумму. Если UFC действительно считает, что я спекся, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр".

Наконец, о Коноре Макгрегоре

Печально Известный точно мог дать жару! Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях заявлял как о данности, что он получит 100 миллионов долларов и сто "золотых виз" США за бой на территории Белого дома. Да и соперника нашли — уже много лет американец Майкл Чендлер, как Хатико, ждет денег за встречу с Конором. Бедный ветеран! Он так и не дождется Макгрегора, а в Вашингтоне подерется с бразильцем, известным лишь поклонникам ММА, но никак не широкой аудитории.

« "Пока никаких обновлений по Макгрегору нет, но мы, очевидно, разговариваем с Конором. Но пока даже близко не известны сроки его возвращения. У нас сейчас нет даты для Конора. Даже близко", — обозначил Уайт в минувшие выходные.