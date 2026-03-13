Ученые призвали восстановить в должности главу музея геноцида армян

ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Десятки ученых, занимающихся исследованием геноцида, призвали власти Армении восстановить в должности директора ереванского музея-института геноцида армян Эдиту Гзоян.
В четверг премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Гзоян была уволена по его инициативе из-за подаренной вице-президенту США Джей Ди Вэнсу книги на тему карабахской проблемы. Пашинян счел эти действия провокационными, противоречащими проводимой правительством внешней политике.
В открытом письме, под которым подписались свыше 20 ученых из США, Великобритании, Ливана, Швейцария, Греции, Франции, Швеции, Германии указывается на тревожный контекст вынужденного ухода директора музея. "Всего за несколько недель до этого доктор Гзоян лично сопровождала вице-президента США Джей Ди Вэнса во время его визита в мемориальный комплекс "Цицернакаберд". Она рассказала не только о геноциде 1915 года, но и о более поздних массовых убийствах армян в Сумгаите, Кировабаде (ныне Гянджа в Азербайджане - ред.) и Баку, подчеркнув историческую преемственность насилия в отношении армян в регионе. Она также передала вице-президенту Вэнсу научные работы о геноциде армян и нагорно-карабахском конфликте — важнейшем контексте для понимания истории Армении и современных вызовов", - говорится в заявлении ученых.
Они заявили о тревожной тенденции, которая касается не столько управления музеем-институтом геноцида армян, сколько переориентации его работы на соответствие геополитическим приоритетам. Присоединившиеся к заявлению ученые подчеркнули, что музей-институт геноцида армян — это центр исторической памяти и науки, служащий оплотом против отрицания и искажения фактов. "Руководство музея-института должно быть защищено от политического вмешательства. Вынужденный уход доктора Гзоян посылает академическому сообществу сигнал, что тщательное исследование и правдивое сохранение памяти могут быть принесены в жертву дипломатическому комфортности", - подчеркивается письме.
Ученые призвали правительство Армении воздержаться от вмешательства в руководство институтом. "Мы призываем власти уважать независимость музея-института геноцида армян, обеспечить, чтобы доктор Гзоян могла продолжать свою работу без политического давления или вмешательства", - говорится в заявлении.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя проводила гонения армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Этот геноцид признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
