В школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету
Единые государственные учебники появятся по каждому обязательному предмету школьной программы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T13:58:00+03:00
Кравцов: в школах РФ появятся единые учебники по каждому обязательному предмету
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Единые государственные учебники появятся по каждому обязательному предмету школьной программы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Единые учебники по истории уже введены в образовательный процесс. Эта работа будет продолжена и дальше: единые государственные учебники появятся по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы", - сказал Кравцов
, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что на финальной стадии находится подготовка единых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Уже в предстоящем учебном году они появятся во всех российских школах.
Кроме того, в новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России". Для его преподавания школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.
Уточняется, что до конца 2026 года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду (технологии) для 5–9 классов.