13:44 13.03.2026 (обновлено: 13:58 13.03.2026)
В школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету
В школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету

Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Единые государственные учебники появятся по каждому обязательному предмету школьной программы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Единые учебники по истории уже введены в образовательный процесс. Эта работа будет продолжена и дальше: единые государственные учебники появятся по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Учитель раскладывает тетради в классе
Служба учителей. Академики обсудили проблемы школьного образования
12 марта, 15:26
Министр отметил, что на финальной стадии находится подготовка единых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Уже в предстоящем учебном году они появятся во всех российских школах.
Кроме того, в новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России". Для его преподавания школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.
Уточняется, что до конца 2026 года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду (технологии) для 5–9 классов.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Кравцов рассказал, когда Минпросвещения подготовит единые школьные учебники
11 марта, 14:09
 
