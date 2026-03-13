В школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Единые государственные учебники появятся по каждому обязательному предмету школьной программы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Единые учебники по истории уже введены в образовательный процесс. Эта работа будет продолжена и дальше: единые государственные учебники появятся по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы", - сказал Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что на финальной стадии находится подготовка единых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Уже в предстоящем учебном году они появятся во всех российских школах.

Кроме того, в новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России". Для его преподавания школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.