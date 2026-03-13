Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя - РИА Новости, 13.03.2026
07:44 13.03.2026
Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя
Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя - РИА Новости, 13.03.2026
Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя
Научные сотрудники Мурманского морского биологического института, которые изучают особенности поведения тюленей в аквакомплексе в Кольском заливе, получили... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:44:00+03:00
2026-03-13T07:44:00+03:00
кольский залив
мурманская область
арктика
александр зайцев (фигурист)
российская академия наук
кольский залив
мурманская область
арктика
кольский залив, мурманская область, арктика, александр зайцев (фигурист), российская академия наук
Кольский залив, Мурманская область, Арктика, Александр Зайцев (фигурист), Российская академия наук
Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя

Мурманский морской биологический институт получил грант на модернизацию вольера

Выпуск детенышей тюленя ларга в естественную среду обитания на острове Желтухина в Приморском крае. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Научные сотрудники Мурманского морского биологического института, которые изучают особенности поведения тюленей в аквакомплексе в Кольском заливе, получили грант Президентского фонда природы, который позволит им провести подготовительные работы для выпуска родившегося в неволе детеныша в естественную среду и ведения спутникового наблюдения, рассказал РИА новости заведующий лабораторией морских млекопитающих ММБИ РАН Александр Зайцев
"Мы получили грант на модернизацию вольерного комплекса на полигоне. По итогам подготовительных мероприятий мы планируем в марте следующего года выпустить родившегося в аквакомплексе тюленя с предварительно установленной меткой в естественную среду обитания и наблюдать за ним", - рассказал Зайцев.
Пять детенышей тюленя и детеныша нерпы нашли на берегу Финского залива и отправили на реабилитацию - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы
31 марта 2025, 09:18
Проект "Тюлени Арктики. Репродукция и выращивание арктических тюленей в условиях аквакомплекса" будет реализован в 2026–2027 годах и направлен на сохранение серого тюленя – вида, атлантический подвид которого занесён в Красную книгу Мурманской области, а балтийский подвид – в Красную книгу Российской Федерации.
Ученый пояснил, что заполярные морские биологи разработали методику реинтродукции этого вида в условиях открытого вольерного комплекса. Тюлени на полигоне содержатся в естественной среде, контактируют с другими животными, приносят потомство. Их иммунная система развивается обычным образом, образ жизни практически не отличается о того, который ведут их дикие сородичи.
"Они едят рыбу, водоросли, ухитряются поймать и съесть птиц. Ко всем факторам, которые на них влияют в дикой среде, они готовы. И это позволяет нам говорить о том, что вероятность успеха того, что они выживут в дикой природе, высока", - пояснил ученый.
На практике эксперимент повторит тот процесс, который происходит в дикой природе, когда самка рождает детеныша, кормит щенка в течение 20 дней, за это время он сильно набирает в весе (с 15 килограммов при рождении к 50 килограммам на момент окончания молочного вскармливания), после этого он примерно месяц лежит, линяет и тратит накопленную энергию в виде жира на рост и развитие, после чего голод тянет его в воду для поисков пищи. Ученые сделают то же самое: если удача улыбнется, и на полигоне родится детеныш серого тюленя, ему поставят метку и выпустят в положенное время, чтобы наблюдать его в дальнейшем в обычных условиях.
Полученные данные лягут в основу научных публикаций. Как отмечают в институте, проект учёных ММБИ РАН предлагает принципиально новый подход: выращивание тюленей в условиях, приближенных к природным, с последующим выпуском и долговременным спутниковым мониторингом. Результаты этой работы внесут вклад в разработку научно обоснованных программ сохранения ластоногих в Арктике, уверены заполярные ученые.
Детеныш серого тюленя в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя
22 марта 2025, 20:42
 
Кольский заливМурманская областьАрктикаАлександр Зайцев (фигурист)Российская академия наук
 
 
