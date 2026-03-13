Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя

"Они едят рыбу, водоросли, ухитряются поймать и съесть птиц. Ко всем факторам, которые на них влияют в дикой среде, они готовы. И это позволяет нам говорить о том, что вероятность успеха того, что они выживут в дикой природе, высока", - пояснил ученый.

На практике эксперимент повторит тот процесс, который происходит в дикой природе, когда самка рождает детеныша, кормит щенка в течение 20 дней, за это время он сильно набирает в весе (с 15 килограммов при рождении к 50 килограммам на момент окончания молочного вскармливания), после этого он примерно месяц лежит, линяет и тратит накопленную энергию в виде жира на рост и развитие, после чего голод тянет его в воду для поисков пищи. Ученые сделают то же самое: если удача улыбнется, и на полигоне родится детеныш серого тюленя, ему поставят метку и выпустят в положенное время, чтобы наблюдать его в дальнейшем в обычных условиях.