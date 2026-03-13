Мурманские ученые выпустят на волю рожденного в аквакомплексе тюленя

МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Научные сотрудники Мурманского морского биологического института, которые изучают особенности поведения тюленей в аквакомплексе в Кольском заливе, получили грант Президентского фонда природы, который позволит им провести подготовительные работы для выпуска родившегося в неволе детеныша в естественную среду и ведения спутникового наблюдения, рассказал РИА новости заведующий лабораторией морских млекопитающих ММБИ РАН Александр Зайцев
"Мы получили грант на модернизацию вольерного комплекса на полигоне. По итогам подготовительных мероприятий мы планируем в марте следующего года выпустить родившегося в аквакомплексе тюленя с предварительно установленной меткой в естественную среду обитания и наблюдать за ним", - рассказал Зайцев.
Проект "Тюлени Арктики. Репродукция и выращивание арктических тюленей в условиях аквакомплекса" будет реализован в 2026–2027 годах и направлен на сохранение серого тюленя – вида, атлантический подвид которого занесён в Красную книгу Мурманской области, а балтийский подвид – в Красную книгу Российской Федерации.
Ученый пояснил, что заполярные морские биологи разработали методику реинтродукции этого вида в условиях открытого вольерного комплекса. Тюлени на полигоне содержатся в естественной среде, контактируют с другими животными, приносят потомство. Их иммунная система развивается обычным образом, образ жизни практически не отличается о того, который ведут их дикие сородичи.
"Они едят рыбу, водоросли, ухитряются поймать и съесть птиц. Ко всем факторам, которые на них влияют в дикой среде, они готовы. И это позволяет нам говорить о том, что вероятность успеха того, что они выживут в дикой природе, высока", - пояснил ученый.
На практике эксперимент повторит тот процесс, который происходит в дикой природе, когда самка рождает детеныша, кормит щенка в течение 20 дней, за это время он сильно набирает в весе (с 15 килограммов при рождении к 50 килограммам на момент окончания молочного вскармливания), после этого он примерно месяц лежит, линяет и тратит накопленную энергию в виде жира на рост и развитие, после чего голод тянет его в воду для поисков пищи. Ученые сделают то же самое: если удача улыбнется, и на полигоне родится детеныш серого тюленя, ему поставят метку и выпустят в положенное время, чтобы наблюдать его в дальнейшем в обычных условиях.
Полученные данные лягут в основу научных публикаций. Как отмечают в институте, проект учёных ММБИ РАН предлагает принципиально новый подход: выращивание тюленей в условиях, приближенных к природным, с последующим выпуском и долговременным спутниковым мониторингом. Результаты этой работы внесут вклад в разработку научно обоснованных программ сохранения ластоногих в Арктике, уверены заполярные ученые.
