Турция готова принять меры после инцидентов с ракетами, сообщил источник

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Турция на фоне инцидентов с ракетами готова принять ответные меры и санкции, когда посчитает нужным, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.
"Осторожная позиция Турции не означает безграничной терпимости. Турция обладает сдерживающей силой, необходимой для обеспечения национальной безопасности, и в случае необходимости не будет колебаться в принятии ответных мер или санкций в соответствии со своим усмотрением", - сказал собеседник агентства.
Источники отметил, что лидерская дипломатия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по-прежнему остается одним из ярчайших проявлений ответственного государственного подхода Турции, которая в кризисной ситуации заботится не только о собственной безопасности, но и о региональной стабильности.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.