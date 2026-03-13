20:37 13.03.2026
В ЦСКА заявили об отсутствии доказательств в деле о расизме в адрес Кордобы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Московский ЦСКА после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о санкциях за скандирования болельщиков в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы заявил об отсутствии убеждения и доказательной базы, что производимый гул имел под собой расистский подтекст.
ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. "Краснодар" обратился в КДК РФС по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма. КДК в пятницу принял решение оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей за расистские скандирования болельщиков.
"По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое уханье. Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст", - сообщили в ЦСКА журналистам.
"Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков "Краснодара". Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры. В преддверии ответного матча просим наших болельщиков, планирующих посетить стадион в Краснодаре, сосредоточиться вокруг общей и главной цели - поддержки своей команды, не поддаваясь на провокации", - добавили в московском клубе.
