В ЦСКА заявили об отсутствии доказательств в деле о расизме в адрес Кордобы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Московский ЦСКА после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о санкциях за скандирования болельщиков в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы заявил об отсутствии убеждения и доказательной базы, что производимый гул имел под собой расистский подтекст.

ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. "Краснодар" обратился в КДК РФС по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма. КДК в пятницу принял решение оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей за расистские скандирования болельщиков.

"По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое уханье. Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст", - сообщили в ЦСКА журналистам.