Рейтинг@Mail.ru
Аналитик ЦРУ выступил с критикой американской стратегии на Ближнем Востоке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/tsru-2079957109.html
Аналитик ЦРУ выступил с критикой американской стратегии на Ближнем Востоке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Аналитик ЦРУ выступил с критикой американской стратегии на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan Vucci — Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пока мировые СМИ говорят о мощи американо-израильских ударов по Ирану, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называет вещи своими именами.
Как так вышло, что самая мощная коалиция Запада оказалась в ловушке — и есть ли выход из того, что Джонсон называет "стратегическим поражением"?

Провалы ПВО и закрытые посольства

Джонсон опубликовал в своем блоге 6 марта статью о провалах американо-израильской ПВО. "В то время как США и Израиль наносят болезненные удары по Ирану, он в ответ продолжает успешно атаковать военные и разведывательные объекты США в странах Персидского залива и громить Израиль", — писал он.
Спутниковые снимки и многочисленные анализы подтверждают: ключевая американская радарная система на авиабазе Муваффак Салти в Иордании была серьезно повреждена или уничтожена во время ответных ударов Ирана. Речь идет о радаре AN/TPY-2 — одном из самых сложных передовых датчиков противоракетной обороны США.
"До их уничтожения Израиль и США имели бы предупреждение за 15-30 минут, когда ракета была запущена из Ирана, и могли в теории принять контрмеры и подготовить свои системы ПВО", — подчеркнул Джонсон.
С 28 февраля 2026-го Госдепартамент США приказал закрыть или приостановить работу нескольких посольств в регионе: в Саудовской Аравии, Кувейте, Ливане. Операции в посольствах в Дохе, Дубае и Манаме также были резко сокращены.
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
В интервью Дэнни Хайфонгу 5 марта вместе с полковником Лоуренсом Уилкерсоном Джонсон описал ситуацию как критическую для Израиля и США. "Паника Вашингтона достигает критической точки, поскольку гонка против истощающихся боеприпасов и обороны встречается с яростным возмездием Ирана".
Более того, Джонсон раскритиковал заявления президента Трампа о том, что Иран якобы звонил и хочет заключить сделку. "Был ли президент Трамп правдив, когда заявил вчера, что Иран позвонил и хочет сделку?" — спросил бывший верховный судья Эндрю Наполитано. Джонсон ответил: "Нет. Иран дал ясно понять, что не ищет переговорного урегулирования, потому что Соединенным Штатам нельзя доверять. Они дважды нарушили честность переговорного процесса".

Тактика Израиля

Джонсон обвинил Израиль в организации атак под ложными флагами, чтобы спровоцировать расширение конфликта. Атаки на Кипре, в Турции и Азербайджане — часть того же плана.
"В каждом из этих случаев израильская стратегия прямо сейчас заключается в том, что они хотят втянуть НАТО и сделать это расширенной войной, чтобы это было НАТО против Ирана, а не только США и Израиль", — сказал аналитик.
В интервью судье Наполитано Джонсон заявил: "Хезболла вернулась. На самом деле они соблюдали прекращение огня, но оно явно было нарушено Израилем. Израиль — они никогда не учатся".
В интервью Гленну Дизену 5 марта 2026-го Джонсон раскрыл масштаб иранских ударов по американским объектам. "Я думаю, ситуация в Израиле, вероятно, хуже, чем в Тегеране, как следствие. Сейчас не так много людей убито, потому что Иран снова не пытается убивать израильтян, а пытается уничтожить их инфраструктуру. Как экономическую, так и военно-разведывательную".
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
По мнению Джонсона, США и Израиль, ввязавшись в эту авантюру, не просто не достигли своих целей, но и потерпели унизительное военное и технологическое поражение.

Не способны победить

В интервью с Дэниелом Дэвисом 4 марта 2026-го Джонсон заявил, что США и Израиль не способны победить Иран.
"Стратегически США и Израиль не имеют возможности покорить Иран", — сказал он. Эксперт провел параллель с трудностями США в Афганистане, где технологическое превосходство не обеспечило победы.
Джонсон указал на продолжающуюся борьбу Израиля в секторе Газа с октября 2023 года для подтверждения своих слов. "Подавляющее превосходство в воздухе не гарантирует политической или военной победы", — подчеркнул он. Многомесячная операция ЦАХАЛ показала: даже против хорошо вооруженного противника без государственной армии добиться результата крайне сложно.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала