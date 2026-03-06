Рейтинг@Mail.ru
Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2078883572.html
Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ
Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ
Иран поразил и, по всей видимости, уничтожил радарную систему американской батареи ПВО THAAD в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:54:00+03:00
2026-03-06T00:54:00+03:00
в мире
иран
сша
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078882693.html
https://ria.ru/20260303/dzhikhad-2078264758.html
иран
сша
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ

CNN: Иран поразил радарную систему американской батареи ПВО THAAD в Иордании

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран поразил и, по всей видимости, уничтожил радарную систему американской батареи ПВО THAAD в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
Телеканал ссылается на спутниковый снимок, сделанный в понедельник, 2 марта. По данным CNN, речь идет об авиабазе "Муваффак Салти", расположенной более чем в 800 километрах от Ирана.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
00:35
Здания, в которых размещались аналогичные радиолокационные системы, также были поражены в двух местах в ОАЭ, хотя неясно, было ли повреждено оборудование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Джихад: что это такое и какие виды существуют
3 марта, 18:35
 
В миреИранСШАИорданияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала