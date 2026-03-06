Иран уничтожил радарную систему американской ПВО в Иордании, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран поразил и, по всей видимости, уничтожил радарную систему американской батареи ПВО THAAD в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
Телеканал ссылается на спутниковый снимок, сделанный в понедельник, 2 марта. По данным CNN, речь идет об авиабазе "Муваффак Салти", расположенной более чем в 800 километрах от Ирана.
Здания, в которых размещались аналогичные радиолокационные системы, также были поражены в двух местах в ОАЭ, хотя неясно, было ли повреждено оборудование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
