Логотип авиакомпании "Трансаэро" на здании в Москве. Архивное фото

Суд в Петербурге продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро"

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению конкурсного управляющего Алексея Белокопыта продлил до 13 сентября процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд обязал Белокопыта до 3 сентября представить отчет о своей деятельности с подтверждающими документами.

В настоящее время судом рассматривается заявление Белокопыта о взыскании с бывшего гендиректора " Трансаэро Александра Бурдина около 245,7 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Бурдин заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении.

По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.