Дело дошло до угроз? На что намекнул Трамп сборной Ирана перед ЧМ-2026

Несмотря на бесконечные заявления по конфликту на Ближнем Востоке, который уже полмесяца занимает мировую информационную повестку, президент США Дональд Трамп успевает обращать внимание на спорт. Накануне лидер Штатов заявил, что Иран, который бомбят американские военные на пару с израильтянами, может поучаствовать в чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике будущим летом, однако он сам не считает это уместным "ради их же безопасности".

Заявление Трампа общественность восприняла неоднозначно. Одни уверены, что 47-й президент Штатов перешел к прямым угрозам спортсменам, другие увидели в словах политика очередную шпильку в адрес правительства Ирана, которое якобы обрушится на своих футболистов за поездку "в тыл врага". В любом случае это еще один намек на то, что иранской сборной на ЧМ-2026 мы не увидим. И дело тут не только в безопасности — ехать играть матчи в страну-агрессор, превращающую в руины твою родину, видится безумным. И, конечно, унизительным.

Впрочем, сами иранцы странно обозначили свою позицию по скандальному мундиалю.

За пару дней до публикации Трампа министр спорта страны Ахмад Доньямали вроде бы дал понять, что национальная команда не полетит на мировое первенство. Правда, поползли слухи, что журналисты неправильно истолковали слова спортивного чиновника... Сильно удивил ответ уже сборной Ирана на пост Трампа: в заявлении отмечалось, что никто не может исключить их команду из числа участников чемпионата мира. А "единственная страна, которая могла бы быть исключена — это та, которая лишь носит звание "хозяйки", но при этом не способна обеспечить безопасность командам, участвующим в этом глобальном событии".

Неужели готовы ехать? В такой расклад совсем не верится.

И пока США/Израиль и Иран не перестают обмениваться ракетными ударами, погрузив в хаос весь регион, болельщики и СМИ рассуждают, кто может заменить азиатскую страну на североамериканском ЧМ.

Группа G:

Бельгия;

ИРАН;

Египет;

Новая Зеландия.

Решение предстоит принять совету Международной федерации футбола (ФИФА). Но когда это будет? Порассуждаем прямо сейчас, как может развиваться сюжет.

Нет сомнений, что место иранцев на ЧМ-2026 займет представитель из Азиатской конфедерации футбола (АФК), где как раз выступала команда из атакованной страны. И тут варианта два: либо это будет Ирак, который пробился в стыковой раунд, либо, в случае выхода иракцев на мировое первенство благодаря победе в стыках, иранская путевка достанется команде американских союзников, сборной ОАЭ, которая расположилась в итоговой таблице АФК следом за Ираком и не попала на ЧМ.

* * *

Кстати, велика вероятность, что у вас возник логичный вопрос: а как такое возможно, что воюющая страна не лишена чемпионата мира? Ведь четыре года назад ФИФА быстро включилась в бан российского спорта и оставила команду Валерия Карпина без возможности побороться за поездку на мировое первенство в Катар. Но то была сборная России… Сейчас — молчок! Как язык проглотили.