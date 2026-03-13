https://ria.ru/20260313/tarasova-2080579111.html
Тарасова отозвалась о работе Сихарулидзе по допуску российских фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей приятно и важно слышать, что президент Федерации фигурного катания на... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T20:15:00+03:00
фигурное катание
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
татьяна тарасова
антон сихарулидзе
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_3eb62aa3ad78a7f0997e99a84ecad2ee.jpg
https://ria.ru/20260313/yametova-2080575692.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a324b57ec49e8e8a60b2c36134a49a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Фигурное катание, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Татьяна Тарасова, Антон Сихарулидзе, Международный союз конькобежцев (ISU)
Тарасова: приятно , что Сихарулидзе занимается допуском российских фигуристов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей приятно и важно слышать, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе занимается таким важным делом, как допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ранее Сихарулидзе в эфире шоу "Каток" заявил, что по итогам прошлогоднего заседания конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) ситуация изменилась в сторону России и шансы на допуск увеличиваются.

"Нас должны выпустить. Или у них есть какое-то другое мнение? Очень приятно и важно слышать, что Антон занимается этим самым главным вопросом в нашей жизни", - сказала Тарасова.
ISU после начала СВО отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде-2026 в Пекине, а после успешного выполнения нормативов - к участию в Играх в Италии.