Тарасова отозвалась о работе Сихарулидзе по допуску российских фигуристов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей приятно и важно слышать, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе занимается таким важным делом, как допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Сихарулидзе в эфире шоу "Каток" заявил, что по итогам прошлогоднего заседания конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) ситуация изменилась в сторону России и шансы на допуск увеличиваются.

"Нас должны выпустить. Или у них есть какое-то другое мнение? Очень приятно и важно слышать, что Антон занимается этим самым главным вопросом в нашей жизни", - сказала Тарасова.

ISU после начала СВО отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде-2026 в Пекине, а после успешного выполнения нормативов - к участию в Играх в Италии.