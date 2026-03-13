Тарасова отозвалась о работе Сихарулидзе по допуску российских фигуристов
20:15 13.03.2026
Тарасова отозвалась о работе Сихарулидзе по допуску российских фигуристов
Фигурное катание, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Татьяна Тарасова, Антон Сихарулидзе, Международный союз конькобежцев (ISU)
Тарасова: приятно , что Сихарулидзе занимается допуском российских фигуристов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей приятно и важно слышать, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе занимается таким важным делом, как допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ранее Сихарулидзе в эфире шоу "Каток" заявил, что по итогам прошлогоднего заседания конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) ситуация изменилась в сторону России и шансы на допуск увеличиваются.
«
"Нас должны выпустить. Или у них есть какое-то другое мнение? Очень приятно и важно слышать, что Антон занимается этим самым главным вопросом в нашей жизни", - сказала Тарасова.
ISU после начала СВО отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде-2026 в Пекине, а после успешного выполнения нормативов - к участию в Играх в Италии.
