Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
19:08 13.03.2026 (обновлено: 19:12 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/tarasova-2080569098.html
Тарасова высказалась о переходе Яметовой к Плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_3eb62aa3ad78a7f0997e99a84ecad2ee.jpg
https://ria.ru/20260311/tarasova-2079987069.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a324b57ec49e8e8a60b2c36134a49a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Тарасова высказалась о переходе Яметовой к Плющенко

Тарасова: говорить о возможной пользе ухода Яметовой к Плющенко пока рано

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что судить о том, пойдет ли на пользу российской фигуристке Веронике Яметовой уход от тренера Сергея Давыдова к Евгению Плющенко, можно только спустя год или два.
Ранее РИА Новости стало известно, что Яметова решила перейти из группы Сергея Давыдова к Евгению Плющенко.
"Ей шло на пользу сотрудничество с Давыдовым, и мы все это видели. Она была одной из ведущих девочек. А пойдет ли с Женей - будет видно. Так сразу сказать нельзя, надо посмотреть год-два, а потом уже будет понятно. Сейчас рано что-то говорить", - сказала Тарасова.
Яметова перешла к Давыдову перед началом текущего сезона. До этого она тренировалась в родном Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. Яметова дважды становилась победительницей этапов Гран-при России, единожды - золотой медалисткой Финала серии. На последнем чемпионате России 18-летняя фигуристка стала 12-й.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских
11 марта, 15:37
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Балтика
    ЦСКА
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала